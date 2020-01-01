"Не Велюром един": Известны авто Николая Тищенко

В декларации нардепа стоимость указана на меньшую половину задекларированного имущества.

Ресторатор и депутат от партии “Слуга Народа“ предоставил данные о доходах за 2019 год.

Информация доступна на сайте Национального агентства по вопросам коррупции.

Читай также: Кто и как должен декларировать авто: Пояснение НАПК

Счастливый отец и супруг красавицы Аллы Барановской владеет 3 квартирами. К сожалению, стоимость указана только по одной из них, зато какая! Площадь жилья около 150 м. кв, а цена 7 млн 500 тыс грн.

У молодой супруги Аллы (25 лет) есть также небольшая коллекция сумок от всемирно известных домов моды. Среди них Dior, Prada, Chanel и другие. Стоимость изделий не разглашается, но можно предположить, что это десятки тысяч долларов. Также, в декларации указаны драгоценности супруги от именитых брендов Tiffani&Co, Cartier и несколько золотых часов с бриллиантами Rolex.

Читай также: “Заработал непосильным трудом“: Какой автопарк декларировал Шмыгаль в 2019 году

Коллекция самого Николай Тищенко насчитывает 11 пар часов из золота, стали и других ценных металлов.

Стоимость скромного Ролекса равна 5-7 тысяч долларов.

Автопарк четы насчитывает три машины, завесу тайны о стоимости приподняли только над одной:

Mercedes-Benz S400 2019 года выпуска стоит 2 млн 600 тыс грн.

Такая стоимость равна 24 годам работы простого украинца со средней зарплатой в 9 тыс грн.

Mercedes-Benz S400 (иллюстративное фото) Wikipedia

Mercedes-Benz CLA250 2014 - приблизительная стоимость около 30 тыс долл.

Audi A8 (иллюстративное фото) Wikipedia

Audi A8 2011 года – приблизительная стоимость колеблется в районе 20 тыс долл.

Mercedes-Benz CLA250 (иллюстративное фото) Wikipedia

Совокупный доход семьи за 2019 год составил 1 млн 200 тыс грн.

Среди финансовых активов указаны средства, хранящиеся в банке в размере 29 тыс грн. Но особый интерес представляют личные средства в размере 9 млн грн и 40 тыс в иностранной валюте.

Расходов за 2019 год по состоянию на конец августа задекларировано 135 тыс грн.

Ранее мы сообщали, что из декларации о доходах за 2019 год стало известно, чем владеет Дубинский.