Рейтинг "лучших": В МВД посчитали нарушителей скорости на дорогах Украины
Во вторник, 2 июня, абсолютный антирекорд с момента старта системы видеофиксации установил водитель элитной иномарки Porsche Cayenne с полтавской регистрацией. Он двигался по трассе Киев-Харьков-Должанский на скорости 210 км/ч. Об этом Антон Геращенко сообщил на своей странице в Facebook.
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Также замминистр выделил водителя на неизвестном транспортном средстве, с номерными знаками ХХ7799ХХ. Камеры зафиксировали 11 нарушений скорости водителем этого автомобиля за одни сутки.
Итоги дня Антон Геращенко подвел лаконичным постом, в котором были собраны все гонщики на трассе. Номерные знаки машин не были опубликованы полностью, а вот скорость у всех указана и она выше 170 км/ч.
Публикую список потенциальных убийц на дороге“ – написал чиновник.
Ранее мы сообщали, что в Киевской области в первый день работы системы видеофиксации “словили“ водителя, ехавшего на скорости 208 км/ч.
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