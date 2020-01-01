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Опубликован новый календарь гонок "Формулы-1"

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Гран-при в Австрии стартует 5 июля 2020 года.
Опубликован новый календарь гонок "Формулы-1"
Опубликован новый календарь гонок "Формулы-1"
facebook.com/Formula1

Генеральный директор “Формулы-1“ Чейз Кери сообщил о возобновлении гонок в нынешнем сезоне. Об этом сообщается на странице “Формулы-1“ в Facebook.

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Известно, что 5 июля откроет сезон 2020 года Гран-при в Австрии. Позднее, 12 июля, будет еще одна гонка в названной стране. Спустя неделю ожидается гран-при в Венгрии. В августе планируется провести еще три гонки:

  • 2 и 8 августа в Сильверстоуне;
  • 16 августа в Барселоне (Испания).

Еще две гонки будут проведены позже. Одна из них в Бельгии, а 6 сентября ожидается Гран-при в Монце (Италия).

Организаторы гонок сообщили, что будут применены беспрецедентные меры по защите команд, а трибуны зрителей останутся пустыми.

Ранее мы сообщали, что умер легендарный гонщик Формулы-1 Стирлинг Мосс. 

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Теги: Формула - 1, Гран-при, сезон, 2020
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