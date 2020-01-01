"Письма счастья" отправились к получателям
Первые постановы с зафиксированными нарушениями скорости упакованы и отправлены водителям.
В МДВ обработанные нарушения за превышения скорости оформили в постановы и упаковали для отправки нарушителям. Всего 2400 “писем счастья“ готовы к отправке получателям. Об этом сообщается в Телеграм-канале МВД.
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Как проверить возможные штрафы за превышение скорости:
- Необходимо дождаться письма от почтальона Укрпочты.
- Проверить на официальных сайтах МВД и ГСЦ МВД в “электронном кабинете водителя“.
- Получить постанову от представителей Госпогранслужбы в момент пересечения границы Украины.
- В приложении “Штрафы ПДД“ также можно проверить возможные нарушения и оплатить их.
Алексей Белошицкий советует:
Придерживайтесь ПДД – сохраните жизнь!
Ранее мы сообщали все подробности про разрешенную скорость в Украине в 2020 году.
Полная версия правил