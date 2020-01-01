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"Письма счастья" отправились к получателям

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Первые постановы с зафиксированными нарушениями скорости упакованы и отправлены водителям.
"Письма счастья" отправились к получателям
"Письма счастья" отправились к получателям
t.me/mvs_ukraine

В МДВ обработанные нарушения за превышения скорости оформили в постановы и упаковали для отправки нарушителям. Всего 2400 “писем счастья“ готовы к отправке получателям. Об этом сообщается в Телеграм-канале МВД.

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Как проверить возможные штрафы за превышение скорости: 

  • Необходимо дождаться письма от почтальона Укрпочты.
  • Проверить на официальных сайтах МВД и ГСЦ МВД в “электронном кабинете водителя“.
  • Получить постанову от представителей Госпогранслужбы в момент пересечения границы Украины.
  • В приложении “Штрафы ПДД“ также можно проверить возможные нарушения и оплатить их.

Алексей Белошицкий советует:

Придерживайтесь ПДД – сохраните жизнь!

Ранее мы сообщали все подробности про разрешенную скорость в Украине в 2020 году. 

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Теги: штраф, письмо, нарушение, скорость, ПДД
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