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Разрешенная скорость в Украине 2020: Подробности

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Разрешенная скорость в Украине в жилой и пешеходной зонах, на автомобильных дорогах и автомагистралях.
Разрешенная скорость в Украине 2020
Разрешенная скорость в Украине 2020
depositphotos

С 1 июня в Украине стартовала система видеофиксации нарушений ПДД. Сегодня работает 30 камер в Киеве и еще 20 в Киевской области на трассах государственного значения. К концу года планируется установить еще 220 камер по всей территории Украины.

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Сейчас фиксируется только превышение скорости. bigmir.net напоминает, с какой максимальной скоростью можно передвигаться на авто в Украине.

 Допустимое превышение скорости 2020 в Украине составляет до 20 км/ч.

Штрафы за превышение скорости в Украине в 2020 году 

  • на 20 км/ч – 255 грн,
  • на 50 км/ч – 510 грн.

Если нарушение повлекло за собой аварийную ситуацию, то размер штрафа равен 680 грн или водителя лишат прав.

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Если оплата за полученное постановление о нарушении поступила в срок не позднее 10 дней, то сумма штрафа равна половине, т.е. 122,5 грн и 255 грн соответственно.

Разрешенная скорость в Украине в 2020 году

  • в пешеходной и жилой зоне - 20 км/ч,
  • для водителей со стажем меньше двух лет до 70 км/ч,
  • для авто, передвигающихся по дороге с двойной сплошной, не более 90 км/ч,
  • для авто, передвигающихся по дороге с разделительной полосой, не больше 110 км/ч,
  • для авто, передвигающихся по автомагистрали, не более 130 км/ч,
  • во время буксирования скорость не должна превышать 50 км в час.

Напомним, что в МВД сообщили об эффективности системы фиксации нарушений ПДД. Во вторые сутки работы на 40% меньше стало нарушений скорости. Однако не мало водителей продолжают игнорировать соблюдение правил и “гоняют“ на трассах.

Камеры фотофиксации в Киеве в 2020 году: карта 

Как узнать, что мне выписали штраф?

Эту информацию можно проверить в специальном сервисе МВД по номерам авто или в кабинете водителя. 

Ранее мы сообщали, что в Украине усилили ответственность пешеходов за несоблюдение ПДД. 

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Теги: скорость, ПДД, штрафы, фиксация нарушений
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