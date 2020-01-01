У злостных нарушителей ПДД отберут права: Геращенко

В МВД сообщили, что готовят законопроект о лишении прав для водителей, нарушающих правила ПДД.

В МВД планируют инициировать законопроект для водителей, которые регулярно нарушают правила дорожного движения. После получения нескольких постановлений со штрафами такой водитель будет отправлен в автошколу на пересдачу экзаменов по вождению. Об этом сообщил Антон Геращенко.

Если штрафов насобирается более 10 или 15, то такое лицо должно быть лишено прав, и оно будет вынуждено пересдавать экзамен на их получение.

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Также заместитель министра МВД сообщил, что в ведомстве планируют снизить смертность от аварий на дорогах в два раза на протяжении следующих пяти лет.

А старт системы видеофиксации нарушений ПДД имеет основную цель – снизить количество происшествий на дорогах по причине несоблюдения правил.

Ранее мы сообщали, что первые письма с постановами о нарушениях зафиксированных камерами отправились к получателям.