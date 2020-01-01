Штраф за неправильную парковку в Украине: Детали

Штраф за парковку на инвалидном месте, газоне, тротуаре, мосту. Кто выписывает штраф за парковку и куда платить.

Штраф за неправильную парковку в Украине 2020:Детали depositphotos

С 1 июня стартовала система видеофиксации нарушений ПДД на дорогах Киева и области. На данный момент камеры фиксируют только нарушение скоростного режима, однако позже их функции будут расширены. Если вы не уверены, что у вас нет штрафов, это можно легко проверить.

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Украинских водителей также сильно беспокоят штрафы за парковку, существующие сегодня. Итак, сколько и за что придется заплатить?

Об этом сообщает bigmir.net.

Штрафы за неправильную парковку в Украине в 2020 году

Нарушение Штраф Пребывание на платной парковке или стоянке без оплаты более 10 минут Штраф в 20-ти кратном размере от стоимости услуги Штраф за парковку или стоянку в месте, отведенном для транспортных средств, управляемых или перевозящих людей с инвалидностью Использование знака водителя-инвалида при отсутствии такового 1700 грн Остановка или парковка в месте, обозначенным знаком запрета стоянки или парковки 255-510 грн. Деятельность по хранению ТС на площадках для эвакуации без страхового полиса ОСАГО или нарушение правил хранения Штраф для руководства 1190-1700 грн Первичное получение наличной оплаты за услуги парковки или штраф инспектором. Штраф для инспектора парковки 850-1190 грн. Повторное получение наличной оплаты за услуги парковки или штраф инспектором. Штраф для инспектора парковки 1700- 20400 грн Штраф для водителей бензиновых и дизельных автомобилей за парковку в месте отведенном для электрокаров и обозначенном соответствующим дорожным знаком 340-510 грн

Где разрешена остановка в городе: ПДД Украины

в специально отведенных местах,

на левой стороне дороги, которая имеет по одной полосе для движения в каждом направлении (без трамвайных путей посередине),

в местах обозначенных дорожными знаками 5.38-5.39 и табличками 7.6.2-7.6.5.

Знаки 5.38 и 5.39, разрешающие стоянку коллаж

Способы постановки ТС на стоянку (Таблички 7.6.2-7.6.5) коллаж

Где запрещена остановка в городе: ПДД Украины

на ж/д переездах,

на трамвайных путях,

на эстакадах, мостах, путепроводах, тоннелях,

на пешеходных переходах и ближе 10 метров от них с обеих сторон,

на перекрестках и ближе 10 метров от них с обеих сторон,

в местах, где расстояние между сплошной линией разметки и ТС менее 3 метров,

ближе 30 метров от посадочных площадок маршрутных ТС,

ближе 10 м от выездов из приближающих территорий,

ближе 10 м от места выполнения дорожных работ,

в местах, где невозможен разъезд,

в местах, где ТС закрывает для других дорожные знаки или сигналы светофора.

Знаки 3.34 и 3.35 запрещающие остановку и стоянку соответственно коллаж

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Где запрещена стоянка в городе: ПДД Украины

в местах, где запрещена остановка,

на тротуарах (исключение - авто и мотоциклы на краю тротуара, где для движения пешеходов остается не менее 2 метров),

вне населенных пунктов в зоне опасных поворотов,

в местах, где ТС создаст преграды для движения пешеходов,

ближе 5 метров от контейнеров для сбора бытовых отходов,

на газонах.

Запрещенные места для остановки и стоянки обозначаются дорожными знаками 3.34 и 3.35

​В конце 2019 года в Раде был зарегистрирован законопроект №2628 об изменении системы штрафов за нарушение парковки.

Так, в случае принятия законопроекта, увеличится размер штрафов:

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Нарушение правил парковки и стоянки – 3 400 грн (вместо нынешних 510 грн).

Остановка и стоянка на месте для парковки водителей с инвалидностью, а также использование знака “водитель с инвалидностью“ без основания – 34 000 (вместо 1700 грн).

Где оплатить полученный штраф

Штраф оплачивается по месту регистрации владельца авто в пользу районного государственного казначейства. Также можно оплатить при помощи специального сервиса.

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Для погашения штрафа дается 15 дней с момента получения уведомления. По истечении указанного срока сумма штрафа увеличится в два раза. Если штраф оплачен в 10-ти дневный срок, сумма его будет равняться 50% от размера штрафа.

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