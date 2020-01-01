Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Штраф за неправильную парковку в Украине: Детали

Комментариев: 0
Штраф за парковку на инвалидном месте, газоне, тротуаре, мосту. Кто выписывает штраф за парковку и куда платить.
Штраф за неправильную парковку в Украине 2020:Детали
Штраф за неправильную парковку в Украине 2020:Детали
depositphotos

С 1 июня стартовала система видеофиксации нарушений ПДД на дорогах Киева и области. На данный момент камеры фиксируют только нарушение скоростного режима, однако позже их функции будут расширены. Если вы не уверены, что у вас нет штрафов, это можно легко проверить

Читай также: В Volkswagen прошла официальная презентация мини кроссовера Nivus

Украинских водителей также сильно беспокоят штрафы за парковку, существующие сегодня.  Итак, сколько и за что придется заплатить?

Об этом сообщает bigmir.net.

Штрафы за неправильную парковку в Украине в 2020 году

Нарушение

Штраф

Пребывание на платной парковке или стоянке без оплаты более 10 минут

Штраф в 20-ти кратном размере от стоимости услуги

Штраф за парковку или стоянку в месте, отведенном для транспортных средств, управляемых или перевозящих людей с инвалидностью

Использование знака водителя-инвалида при отсутствии такового

1700 грн

Остановка или парковка в месте, обозначенным знаком запрета стоянки или парковки

255-510 грн.

Деятельность по хранению ТС на площадках для эвакуации без страхового полиса ОСАГО или нарушение правил хранения

Штраф для руководства 1190-1700 грн

Первичное получение наличной оплаты за услуги парковки или штраф инспектором.

 

Штраф для

инспектора парковки 850-1190 грн.

Повторное получение наличной оплаты за услуги парковки или штраф инспектором.

 

Штраф для

инспектора парковки 1700- 20400 грн

 

Штраф для водителей бензиновых и дизельных автомобилей за парковку в месте отведенном для электрокаров и обозначенном соответствующим дорожным знаком

 340-510 грн

Где разрешена остановка в городе: ПДД Украины

  • в специально отведенных местах,
  • на левой стороне дороги, которая имеет по одной полосе для движения в каждом направлении (без трамвайных путей посередине),
  • в местах обозначенных дорожными знаками 5.38-5.39 и табличками 7.6.2-7.6.5.

Знаки 5.38 и 5.39, разрешающие стоянку
Знаки 5.38 и 5.39, разрешающие стоянку
коллаж

Способы постановки ТС на стоянку (Таблички 7.6.2-7.6.5)
Способы постановки ТС на стоянку (Таблички 7.6.2-7.6.5)
коллаж

Где запрещена остановка в городе: ПДД Украины

  • на ж/д переездах,
  • на трамвайных путях, 
  • на эстакадах, мостах, путепроводах, тоннелях,
  • на пешеходных переходах и ближе 10 метров от них с обеих сторон,
  • на перекрестках и ближе 10 метров от них с обеих сторон,
  • в местах, где расстояние между сплошной линией разметки и ТС менее 3 метров,
  • ближе 30 метров от посадочных площадок маршрутных ТС,
  • ближе 10 м от выездов из приближающих территорий,
  • ближе 10 м от места выполнения дорожных работ,
  • в местах, где невозможен разъезд,
  • в местах, где ТС закрывает для других дорожные знаки или сигналы светофора.

Знаки 3.34 и 3.35 запрещающие остановку и стоянку соответственно
Знаки 3.34 и 3.35 запрещающие остановку и стоянку соответственно
коллаж

Читай также: “Попал в ДТП трезвым? Не пей до приезда полиции“: Совет адвокатов

Где запрещена стоянка в городе: ПДД Украины

  • в местах, где запрещена остановка,
  • на тротуарах (исключение - авто и мотоциклы на краю тротуара, где для движения пешеходов остается не менее 2 метров),
  • вне населенных пунктов в зоне опасных поворотов,
  • в местах, где ТС создаст преграды для движения пешеходов,
  • ближе 5 метров от контейнеров для сбора бытовых отходов,
  • на газонах.

Запрещенные места для остановки и стоянки обозначаются дорожными знаками 3.34 и 3.35

В конце 2019 года в Раде был зарегистрирован законопроект №2628 об изменении системы штрафов за нарушение парковки.  

Так, в случае принятия законопроекта, увеличится размер штрафов: 

Читай также: “И снова здравствуйте“: В Украину вернут техосмотр

Нарушение правил парковки и стоянки – 3 400 грн (вместо нынешних 510 грн).

Остановка и стоянка на месте для парковки водителей с инвалидностью, а также использование знака “водитель с инвалидностью“ без основания – 34 000 (вместо 1700 грн). 

Где оплатить полученный штраф 

Штраф оплачивается по месту регистрации владельца авто в пользу районного государственного казначейства. Также можно оплатить при помощи специального сервиса.

Читай также: Рынок подержанных авто в Украине наращивает обороты

Для погашения штрафа дается 15 дней с момента получения уведомления. По истечении указанного срока сумма штрафа увеличится в два раза.  Если штраф оплачен в 10-ти дневный срок, сумма его будет равняться 50% от размера штрафа. 

Ранее мы сообщали, какая скорость считается разрешенной в Украине в 2020 году. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: штраф, парковка, 2020
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь