Штраф за неправильную парковку в Украине: Детали
С 1 июня стартовала система видеофиксации нарушений ПДД на дорогах Киева и области. На данный момент камеры фиксируют только нарушение скоростного режима, однако позже их функции будут расширены. Если вы не уверены, что у вас нет штрафов, это можно легко проверить.
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Украинских водителей также сильно беспокоят штрафы за парковку, существующие сегодня. Итак, сколько и за что придется заплатить?
Об этом сообщает bigmir.net.
Штрафы за неправильную парковку в Украине в 2020 году
Нарушение
Штраф
Пребывание на платной парковке или стоянке без оплаты более 10 минут
Штраф в 20-ти кратном размере от стоимости услуги
Штраф за парковку или стоянку в месте, отведенном для транспортных средств, управляемых или перевозящих людей с инвалидностью
Использование знака водителя-инвалида при отсутствии такового
1700 грн
Остановка или парковка в месте, обозначенным знаком запрета стоянки или парковки
255-510 грн.
Деятельность по хранению ТС на площадках для эвакуации без страхового полиса ОСАГО или нарушение правил хранения
Штраф для руководства 1190-1700 грн
Первичное получение наличной оплаты за услуги парковки или штраф инспектором.
Штраф для
инспектора парковки 850-1190 грн.
Повторное получение наличной оплаты за услуги парковки или штраф инспектором.
Штраф для
инспектора парковки 1700- 20400 грн
Штраф для водителей бензиновых и дизельных автомобилей за парковку в месте отведенном для электрокаров и обозначенном соответствующим дорожным знаком
340-510 грн
Где разрешена остановка в городе: ПДД Украины
- в специально отведенных местах,
- на левой стороне дороги, которая имеет по одной полосе для движения в каждом направлении (без трамвайных путей посередине),
- в местах обозначенных дорожными знаками 5.38-5.39 и табличками 7.6.2-7.6.5.
Где запрещена остановка в городе: ПДД Украины
- на ж/д переездах,
- на трамвайных путях,
- на эстакадах, мостах, путепроводах, тоннелях,
- на пешеходных переходах и ближе 10 метров от них с обеих сторон,
- на перекрестках и ближе 10 метров от них с обеих сторон,
- в местах, где расстояние между сплошной линией разметки и ТС менее 3 метров,
- ближе 30 метров от посадочных площадок маршрутных ТС,
- ближе 10 м от выездов из приближающих территорий,
- ближе 10 м от места выполнения дорожных работ,
- в местах, где невозможен разъезд,
- в местах, где ТС закрывает для других дорожные знаки или сигналы светофора.
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Где запрещена стоянка в городе: ПДД Украины
- в местах, где запрещена остановка,
- на тротуарах (исключение - авто и мотоциклы на краю тротуара, где для движения пешеходов остается не менее 2 метров),
- вне населенных пунктов в зоне опасных поворотов,
- в местах, где ТС создаст преграды для движения пешеходов,
- ближе 5 метров от контейнеров для сбора бытовых отходов,
- на газонах.
Запрещенные места для остановки и стоянки обозначаются дорожными знаками 3.34 и 3.35
В конце 2019 года в Раде был зарегистрирован законопроект №2628 об изменении системы штрафов за нарушение парковки.
Так, в случае принятия законопроекта, увеличится размер штрафов:
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Нарушение правил парковки и стоянки – 3 400 грн (вместо нынешних 510 грн).
Остановка и стоянка на месте для парковки водителей с инвалидностью, а также использование знака “водитель с инвалидностью“ без основания – 34 000 (вместо 1700 грн).
Где оплатить полученный штраф
Штраф оплачивается по месту регистрации владельца авто в пользу районного государственного казначейства. Также можно оплатить при помощи специального сервиса.
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Для погашения штрафа дается 15 дней с момента получения уведомления. По истечении указанного срока сумма штрафа увеличится в два раза. Если штраф оплачен в 10-ти дневный срок, сумма его будет равняться 50% от размера штрафа.
Ранее мы сообщали, какая скорость считается разрешенной в Украине в 2020 году.
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