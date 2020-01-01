"Попал в ДТП трезвым? Не пей до приезда полиции": Совет адвокатов depositphotos

Употребление алкогольных напитков после ДТП и до приезда полиции карается большей суммой, чем вождение в пьяном виде. Об этом сообщается на портале Дорожный адвокат.

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Эксперты в юриспруденции предупреждают, попадая в ДТП водитель испытывает стресс, однако он не должен принимать никаких алкогольных или наркотических веществ до приезда полиции.

Согласно статье 130, ч4 КУап употребление водителем алкоголя после ДТП и до приезда полицейских карается штрафом в размере 20 400 грн и лишением прав сроком на 3 года.

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За вождение в пьяном виде впервые словленный водитель заплатит 10 200 грн и лишится прав сроком на год.

Водить машину пьяным дешевле, чем выпивать в ожидании полиции после “трезвого“ ДТП.

Адвокаты предупреждают, что прибывшие на место происшествия патрульные могут задать водителю вопрос, принимал ли он алкоголь в ожидании полиции. Чаще всего свои действия полицейские снимают на видеорегистратор. А запись потом прикладывают в материалы дела для рассмотрения судом.

Не зная правильной процедуры ожидания патрульных, водитель может “наказать“ сам себя на кругленькую сумму и лишиться прав.

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