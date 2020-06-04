Водители Украины стали ездить медленнее: Геращенко

За три дня работы камер видеофиксации наблюдается снижение нарушений.

За трое суток работы камер видеофиксации нарушений ПДД количество нарушений постепенно снижается. Об этом сообщил Антон Геращенко в Facebook.

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В первые сутки работы,1 июня, камеры зафиксировали 57 880 случаев нарушений. Во вторник, 2 июня, нарушений было уже 44 319, а в среду,3 июня, - 37 211.

Замминистр напомнил, что проверить нарушение не дожидаясь “письма счастья“ можно на сайте. А также можно установить мобильное приложение или подписаться на Телеграм-бот и получать уведомления.

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