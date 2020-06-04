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Водители Украины стали ездить медленнее: Геращенко

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За три дня работы камер видеофиксации наблюдается снижение нарушений.
Водители Украины стали ездить медленнее: Геращенко
Водители Украины стали ездить медленнее: Геращенко
depositphotos

За трое суток работы камер видеофиксации нарушений ПДД количество нарушений постепенно снижается. Об этом сообщил Антон Геращенко в Facebook.

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В первые сутки работы,1 июня, камеры зафиксировали 57 880 случаев нарушений. Во вторник, 2 июня, нарушений было уже 44 319, а в среду,3 июня, - 37 211.

Замминистр напомнил, что проверить нарушение не дожидаясь “письма счастья“ можно на сайте. А также можно установить мобильное приложение или подписаться на Телеграм-бот и получать уведомления. 

Водители Украины стали ездить медленнее: Геращенко
Водители Украины стали ездить медленнее: Геращенко
facebook/anton.gerashchenko.7

Ранее мы сообщали на чем ездит певица Светлана Лобода. 

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Теги: камеры видеофиксации, статистика, июнь, 2020
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  04.06.2020, 16:40
Оценка:  0
гость
Камеры стоят адреса известны и х...у....й вам за щеку.
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