Как нарушители ПДД на "евробляхах" будут платить штрафы – СМИ
Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией при нарушении правил ПДД будут оплачивать штрафы при пересечении государственной границы. Об этом сообщают Украинские Новости со ссылкой на патрульную полицию.
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Речь идет о постановлениях о нарушении ПДД, зафиксированных системой видеофиксации. Все владельцы авто получают уведомление на адрес регистрации. В случае же с “евробляхами“такая система не работает, ведь владелец авто за рубежом.
В полиции рассказали:
Информация о штрафах (“евроблях“) будет передаваться сотрудникам пограничной службы и такие владельцы будут оплачивать штрафы при выезде за границу
До момента погашения штрафов такие водители не смогут покинуть территорию Украины.
Ранее мы сообщали, что в Украине стартовала система видеофиксации нарушений ПДД.
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