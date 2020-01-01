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Как нарушители ПДД на "евробляхах" будут платить штрафы – СМИ

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У "евробляхеров" будет другая система получения штрафов.
Как нарушители ПДД на "евробляхах" будут платить штрафы – СМИ
Как нарушители ПДД на "евробляхах" будут платить штрафы – СМИ
depositphotos

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией при нарушении правил ПДД будут оплачивать штрафы при пересечении государственной границы. Об этом сообщают Украинские Новости со ссылкой на патрульную полицию.

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Речь идет о постановлениях о нарушении ПДД, зафиксированных системой видеофиксации. Все владельцы авто получают уведомление на адрес регистрации. В случае же с “евробляхами“такая система не работает, ведь владелец авто за рубежом.

В полиции рассказали:

Информация о штрафах (“евроблях“) будет передаваться сотрудникам пограничной службы и такие владельцы будут оплачивать штрафы при выезде за границу

До момента погашения штрафов такие водители не смогут покинуть территорию Украины.

Ранее мы сообщали, что в Украине стартовала система видеофиксации нарушений ПДД.

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Теги: евробляха, штраф, ПДД, видеофиксация
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