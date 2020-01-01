Уровень ДТП по-прежнему высок.

Статистика ДТП в Киеве за первые дни июня: Цифры depositphotos

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) подсчитали количество ДТП в Киеве за 8 дней июня. Зафиксировано 681 происшествие за указанный период. Об этом сообщает ЦОДД со ссылкой на данные Патрульной полиции.

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Неделей ранее количество ДТП было 656.

За восемь дней июня ДТП с пострадавшими было зафиксировано 37 раз, в том числе два водителя погибли.

Было травмировано 38 участников дорожного движения, из них пять мотоциклистов и четыре велосипедиста.

На пешеходов наехали 10 раз, из которых 7 - на переходе.

Статистика ДТП в Киеве за первые дни июня: Цифры kyivtrafficmanagement

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