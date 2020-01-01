Переключиться на мобильную версию

Статистика ДТП в Киеве за первые дни июня: Цифры

Комментариев: 0
Уровень ДТП по-прежнему высок.
Статистика ДТП в Киеве за первые дни июня: Цифры
Статистика ДТП в Киеве за первые дни июня: Цифры
depositphotos

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) подсчитали количество ДТП в Киеве за 8 дней июня. Зафиксировано 681 происшествие за указанный период. Об этом сообщает ЦОДД со ссылкой на данные Патрульной полиции.

Читай также: В Москве актер Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП: Все подробности

Неделей ранее количество ДТП было 656.

За восемь дней июня ДТП с пострадавшими было зафиксировано 37 раз, в том числе два водителя погибли.

Было травмировано 38 участников дорожного движения, из них пять мотоциклистов и четыре велосипедиста.

На пешеходов наехали 10 раз, из которых 7 - на переходе. 

Статистика ДТП в Киеве за первые дни июня: Цифры
Статистика ДТП в Киеве за первые дни июня: Цифры
kyivtrafficmanagement

Ранее мы сообщали, как нарушители ПДД на “евробляхах“ будут платить штрафы зафиксированные системой видеофиксации. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: ДТП, статистика, июнь, Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь