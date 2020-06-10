Михаил Ефремов останется до суда дома - СМИ

Актера решили не перемещать в СИЗО, а оставить дома до судебных разбирательств.

Виновный в гибели водителя российский актер Михаил Ефремов отправлен под домашний арест сроком на два месяца. Об этом сообщает канал 112 в Телеграм.

Напомним, в понедельник, 8 июня, российский артист Михаил Ефремов будучи за рулем своего внедорожника в пьяном состоянии врезался в едущий на встречной полосе автомобиль ВАЗ. В следствие аварии водитель ВАЗа умер от полученных травм в больнице.

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В МФД РФ подтвердили, что актер был в автомобиле один.

В среду, 10 июня, в доме актера проводились обыски со служебными собаками.

Ранее мы сообщали, что в Москве актер Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП. Актер был пьян.