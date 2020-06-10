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Михаил Ефремов останется до суда дома - СМИ

Комментариев: 5
Актера решили не перемещать в СИЗО, а оставить дома до судебных разбирательств.
Михаил Ефремов останется до суда дома - СМИ
Михаил Ефремов останется до суда дома - СМИ
Сеть

Виновный в гибели водителя российский актер Михаил Ефремов отправлен под домашний арест сроком на два месяца. Об этом сообщает канал 112 в Телеграм.

Напомним, в понедельник, 8 июня, российский артист Михаил Ефремов будучи за рулем своего внедорожника в пьяном состоянии врезался в едущий на встречной полосе автомобиль ВАЗ. В следствие аварии водитель ВАЗа умер от полученных травм в больнице.

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В МФД РФ подтвердили, что актер был в автомобиле один.

В среду, 10 июня, в доме актера проводились обыски со служебными собаками.

Ранее мы сообщали, что в Москве актер Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП. Актер был пьян. 

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Теги: ефремова задержали, РФ, пьяный водитель
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  10.06.2020, 13:20
Оценка:  0
гость
Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы!
Путын, ввяди вайскааааааааааааа!
гость  (аноним)  10.06.2020, 13:20
Оценка:  0
гость
Ефремов красавчик, завалил какого-то кацапа!
Хороший кацап - мертвый кацап!!!
гость  (аноним)  10.06.2020, 13:19
Оценка:  0
гость
Ой, вей! А нахера нам в Украине ЭТО мацкавитское говно?!
Насрать на мацковию!!!
Передохните там все нах
гость  (аноним)  10.06.2020, 13:18
Оценка:  0
гость
СЛАВА УКРАИНЕ!!!!!
СЛАВА ВСУ!!!!!!!!!!
СЛАВА СТЕПАНУ БАНДЕРЕ!!!!!!!!!
гость  (аноним)  10.06.2020, 13:18
Оценка:  0
гость
МИША, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ! АМИНЬ!
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