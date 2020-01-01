В МВД напомнили, что для управления мототранспортом также нужны права.

С началом летнего сезона увеличилось количество мотоциклистов на дорогах страны. Чтобы управление мототранспортом не спровоцировало беду, необходимо получить права на его вождение и хорошо знать ПДД.

Об этом напомнили в Телеграм-канале МВД.

К категории А1 относятся мопеды, мотороллеры и другие двухколесные ТС, оборудованные двигателем с рабочим объемом до 50 куб см или же электродвигателем мощностью до 4 кВт. К категории А относятся мотоциклы и другие двухколесные ТС с объемом двигателя 50 куб см и больше или же электродвигатели мощностью больше 4 кВТ

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Права категории А и А1 (мотоциклы, мопеды, мотороллеры) выдаются с 16-ти лет после прохождения курса в автошколе и успешной сдачи экзаменов. Права на управление квадро и трициклами имеют категорию В1 и требуют достижения 18 лет.

Инструкция по получению прав на управление мототранспортом

Найти автошколу, пройти обучение, сдать экзамен;

Найти СЦ МВД, сдать экзамен там и получить права на вождение;

Впервые выданные права имеют срок действия два года. По его истечению права необходимо поменять;

Для категорий прав класса А,А1, В1 длительность теоретической части равна 96 академическим часам, практики – 20.

Документы для получения прав категорий А1, А:

Паспорт гражданина Украины или ID-карта (в последнем случае будет нужна справка о прописке);

ИНН;

Несколько фото 3.5х4.5;

Медицинская справка формы 083/о.

Как получить права мотоциклисту: Онлайн-инструкция МВД hsc.gov.ua

Ранее мы сообщали, что не только владелец автомобиля может получать постановления о штрафах за нарушение ПДД.

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