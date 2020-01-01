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Регистрация нового авто в Украине станет доступной прямо в салоне

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Соответствующий проект документа находится на согласовании на сайте МВД.
Регистрация нового авто в Украине станет доступной прямо в салоне
Регистрация нового авто в Украине станет доступной прямо в салоне
depositphotos

 Кабинетом министров Украины инициирован проект постановления, в котором хотят расширить права автосалонов до регистрации машин. Об этом Олег Назаренко написал в Facebook.

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В случае успешного утверждения постановления владельцы новых авто смогут получить техпаспорт прямо в салоне, не посещая сервисные центры МВД.

Регистрация нового авто в Украине станет доступной прямо в салоне
Регистрация нового авто в Украине станет доступной прямо в салоне
скриншот

Олег Назаренко отметил, что автовладельцы давно сетуют на сложность процедуры оформления документов на новое ТС.

Любые проверки, осмотры и экспертизы экспертных служб МВД для указанных ТС не предусмотрены, поэтому глядя на международный и европейский опыт было бы целесообразно привлекать к процедуре регистрации новых ТС непосредственно субъектов хозяйствования, которые осуществляют их продажу, - отметил Олег Назаренко.

Ранее мы сообщали, что рынок подержанных авто в Украине наращивает обороты.

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Теги: автосалон, продажа, техпаспорт
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