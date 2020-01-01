В МВД объяснили, как назначить надлежащего пользователя авто

Услуга будет доступна онлайн после старта системы фиксации нарушений ПДД.

В сервисном центре МВД сообщили, как оформить услугу управления транспортным средством на правах надлежащего пользования. Об этом сообщается на сайте ГСЦ МВД.

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Надлежащий пользователь (НП) – это лицо, имеющее право на использование ТС, которым оно не владеет.

С момента начала работы системы видео и фото фиксации нарушений ПДД можно будет назначить надлежащего пользователя ТС.

Инструкция по назначению:

Чтобы узаконить пользование ТС, лицу, претендующему на это, необходимо создать электронный кабинет водителя. Сделать это можно при помощи КЕП (ранее ЕЦП), BankID или MobileID.

Затем необходимо выбрать в перечне “Управление надлежащим пользователем“.

Ввести VIN-код нужного ТС и проверить соответствие данных о нем в системе.

После нужно указать основание: договоренность с владельцем ТС, договор аренды или займа, доверенность на пользование ТС или договор лизинга.

Далее следует заполнить данные владельца автомобиля: электронную почту и телефон.

Проверить правильность личных данный, приложить копию документа, который является основанием надлежащего пользования.

Подписать сформированную заявку при помощи КЕП.

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Если все сделано верно, то владелец ТС получит письмо с заявкой. Для подтверждения запроса нужно перейти по ссылке, содержащейся в письме и подтвердить ее подписью при помощи КЕП. В течении одного дня претендент на надлежащее пользование получит подтверждение заявки онлайн.

Электронная услуга доступна как физическим, так и юридическим лицам. На одно ТС может быть назначен один НП.

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Владелец ТС может в любой момент удалить назначенного НП автоматически. В случае истечения оговоренных сроков право на пользование закончится без необходимости его завершения.

Стать НП может лицо с удостоверением водителя национального образца, либо же другого государства. При этом, удостоверение должно соответствовать требованиям Конвенции о дорожном движении 1968 года.

В сервисных центрах МВД требуется оформление услуги надлежащего пользования ТС, когда оформлять ее будут на лицо с временным регистрационным талоном. Также приехать в СЦ прийдется в случае назначение сотрудника непосредственно руководителем юрлица.

Ранее мы сообщали все, что нужно знать о старте системы видеофиксации нарушений ПДД.