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Цена автогаза в Украине перешагнула отметку 11 грн/л

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За последние два месяца автомобильный газ подорожал на 2,85 грн/л и рост не останавливается.
Цена автогаза в Украине перешагнула отметку 11 грн/л
Цена автогаза в Украине перешагнула отметку 11 грн/л
depositphotos

За период 12-15 июня сетевые АЗС подняли цены на газ на 5-45 коп/л. Средняя стоимость топлива по Украине равна 11,06 грн/л. Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные консалтинговой группы “А-95“.

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Рост цены на газ наблюдается на протяжении двух месяцев. Так, за период 5-12 июня, газ подорожал на 40 коп/л, или +3,9%. Средняя стоимость топлива была равна 10,97 грн/л.

 

Переломным стала дата 12 июня. В этот день стоимость автогаза впервые за полтора года стала равна половине стоимости бензина марки А-95.

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Обладатель самых больших запасов автогаза, сеть “Приват“, подняла цены на 10 коп/л, цена стала 10,21-10,26 грн/л. Сети автостанций WOG и ОККО повысили стоимость на 6–7 коп./л, SOCAR  - на 46 коп./л (11,78 грн/л).

За период с 1 мая по 15 июня газ с отметки 8, 22 грн/л поднялся до уровня 11,06 грн/л.

Цена автогаза в Украине перешагнула отметку 11 грн/л
Цена автогаза в Украине перешагнула отметку 11 грн/л
enkorr

 

Ранее мы сообщали, что в последние дни мая подорожание автогаза составило 5-60 коп/л. 

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Теги: автогаз, цена, подорожание
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Осталось 300 символов
мидори    16.06.2020, 12:10
Оценка:  0
мидори
оснований для роста цены нет а перешагнула- а это значит , что сговор присутствует и никуда не девался
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