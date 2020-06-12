Переключиться на мобильную версию

Новый кроссовер Renault оснастили ГБО

Комментариев: 0
Двигатель кроссовера может работать на бензине и автогазе.
Новый кроссовер Renault оснастили ГБО
Новый кроссовер Renault оснастили ГБО
Wikipedia

В Renault сообщили, что кроссовер Dacia Duster Aniversario 2020 получит двигатель, способный работать как на бензине, так и на автогазе LPG. Об этом сообщает Мотор.

Автомобиль имеет двигатель TCe 100 ECO-G мощностью 100 лошадиных сил.  

Читай также: Новый электрокроссовер от Opel показал свое “лицо“

Для установки ГБО разработчики приняли решение убрать запасное колесо автомобиля. На его место положили набор для герметичного заклеивания шины.

Машина способна ехать без дозаправки более 1000 км. Такой результат получили благодаря установке двух баков по 50 л для бензина и 33,6 л бака для автогаза.

Приятной новостью также стала цена машины – около 16 тыс евро будет стоить новинка. Украинскому водителю кроссовер под брендом Renault полюбился и стал одним из лидеров по спросу. 

Ранее мы сообщали, что в Нидерландах презентовали Hyundai Santa Fe 2020. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Renault, Dacia Duster, кроссовер, газ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь