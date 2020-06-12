Новый кроссовер Renault оснастили ГБО

Двигатель кроссовера может работать на бензине и автогазе.

В Renault сообщили, что кроссовер Dacia Duster Aniversario 2020 получит двигатель, способный работать как на бензине, так и на автогазе LPG. Об этом сообщает Мотор.

El motor TCe de 100 CV puede alimentarse con gasolina y GLP. https://t.co/aFrS3y0FLW — Motor1 España (@Motor1Spain) June 12, 2020

Автомобиль имеет двигатель TCe 100 ECO-G мощностью 100 лошадиных сил.

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Для установки ГБО разработчики приняли решение убрать запасное колесо автомобиля. На его место положили набор для герметичного заклеивания шины.

Машина способна ехать без дозаправки более 1000 км. Такой результат получили благодаря установке двух баков по 50 л для бензина и 33,6 л бака для автогаза.

Приятной новостью также стала цена машины – около 16 тыс евро будет стоить новинка. Украинскому водителю кроссовер под брендом Renault полюбился и стал одним из лидеров по спросу.

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