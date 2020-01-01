"Перекрасил - переоформляй": Что нужно знать и куда обращаться при смене цвета авто

Если вы решили перекрасить части кузова, то обращаться в сервисный центр для отметок в техпаспорте не нужно.

Когда нужно обращаться в СЦ МВД при смене цвета кузова авто: Эксперты depositphotos

Если владелец автомобиля решил изменить цвет кузова на другой, то это необходимо обязательно указать в техпаспорте. В течение 10 дней с момента смены цвета необходимо обратиться в сервисный центр МВД. Об этом сообщает портал Дорожный адвокат.

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При визуальном осмотре специалистом будет определен один из 11 основных цветов, которые могут быть отмечены в техпаспорте.

Адвокаты отмечают, что перекрас поверхности кузова менее 50% не требует перерегистрации в СЦ МВД. То есть, если вы решили перекрасить крышу и капот, площадь которых не более 50% окрашенного кузова, то обращаться никуда не нужно.

Основные цвета кузова, которые указывают в техпаспорте: синий, зеленый, бежевый, черный, красный, оранжевый, фиолетовый, белый, коричневый, серый, желтый.

При смене оттенка в рамках того же цвета перерегистрация не нужна. Если при покраске кузова использовалось несколько цветов, то в паспорте указывают преобладающий цвет или цвет нижней части кузова.

Поклейка антигравийной прозрачной пленкой не является основанием к обращению в СЦ МВД.

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Если после смены цвета кузова авто водитель не обратился в СЦ МВД, прошло 10 дней и патрульными было зафиксировано несоответствие с данными из техпаспорта, то водитель заплатит штраф – 170 грн.

Повторное нарушение будет стоить 255 грн с платным изъятием авто до решения суда по правонарушению.

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