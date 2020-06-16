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Причиной ДТП с участием Ефремова стала депрессия: Адвокат звезды

Комментариев: 5
Представитель по защите прав актера Михаила Ефремова сообщил, что он был пьян из-за тоски по смерти друга.
Причиной ДТП с участием Ефремова стала депрессия: Адвокат звезды
Причиной ДТП с участием Ефремова стала депрессия: Адвокат звезды
сеть

Адвокат Ефремова в социальных сетях уверяет, что актер выпил в день смертельного ДТП по причине смерти близкого друга.

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Эльман Пашаев не сообщает имени погибшего друга актера. Также он уверяет, что видеообращение с извинениями к семье погибшего в ДТП мужчины Ефремов записал по его просьбе.

В Москве, 8 июня, актер Михал Ефремов спровоцировал ДТП, в котором погиб Сергей Захаров. 

 

Адвокат также пишет, что он проехал 800 км по Рязанской области в поисках семьи погибшего Сергея Захарова.

Поездка оказалась неоправданной, поскольку родственники погибшего не выходят с нами на связь – сетует господин Пашаев.

Между тем, представляет интересы семьи погибшего известный в Москве адвокат  Александр Добровинский. Его очень легко найти даже в социальных сетях. Видимо, представители Ефремова не нашли возможности узнать контакты семьи у их адвоката.

Причиной ДТП с участием Ефремова стала депрессия: Адвокат звезды
Причиной ДТП с участием Ефремова стала депрессия: Адвокат звезды
facebook/aadobrovinsky

Ранее мы сообщали, что в деле смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова всплыли наркотики. 

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Теги: ДТП, Погибший, актер, РФ
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  16.06.2020, 16:43
Оценка:  0
гость
МИША, ДАВАЙ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  16.06.2020, 16:40
Оценка:  0
гость
Слава УКРАИНЕ!!!
Слава ВСУ!!!
Слава Степану Бандере!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
гость  (аноним)  16.06.2020, 16:39
Оценка:  0
гость
Желаем м0ск0витам долгой и мучительной смерти!!!!!!!!!
Vixerunt    16.06.2020, 16:38
Оценка:  0
Vixerunt
Прикольная отмазка; у человека тяжёлое неизлечимое заболевания- хронический алкоголизм. Этот актёришка - запойный пьяница без вариантов на реабилитацию. У алкашей в 3-й стадии алкоголизма вообщ. нет повода выпить- они просто пьют т.к. по др. не могут жить. Его только в спец- диспансере закрыть можно
гость  (аноним)  16.06.2020, 16:38
Оценка:  0
гость
БМ, ДА ВЫ УХУЕЛИ! НАХЕРА НАМ ЭТО ГОВНО?
ДА НАМ НАСРАТЬ НА ВСЮ ЭТУ КАЦАПСКУЮ ПАДАЛЬ!!!
ПУСТЬ ВСЕ ТАМ СДОХНУТ!
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