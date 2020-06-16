Представитель по защите прав актера Михаила Ефремова сообщил, что он был пьян из-за тоски по смерти друга.

Адвокат Ефремова в социальных сетях уверяет, что актер выпил в день смертельного ДТП по причине смерти близкого друга.

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Эльман Пашаев не сообщает имени погибшего друга актера. Также он уверяет, что видеообращение с извинениями к семье погибшего в ДТП мужчины Ефремов записал по его просьбе.

В Москве, 8 июня, актер Михал Ефремов спровоцировал ДТП, в котором погиб Сергей Захаров.

Адвокат также пишет, что он проехал 800 км по Рязанской области в поисках семьи погибшего Сергея Захарова.

Поездка оказалась неоправданной, поскольку родственники погибшего не выходят с нами на связь – сетует господин Пашаев.

Между тем, представляет интересы семьи погибшего известный в Москве адвокат Александр Добровинский. Его очень легко найти даже в социальных сетях. Видимо, представители Ефремова не нашли возможности узнать контакты семьи у их адвоката.

Причиной ДТП с участием Ефремова стала депрессия: Адвокат звезды facebook/aadobrovinsky

Ранее мы сообщали, что в деле смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова всплыли наркотики.

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