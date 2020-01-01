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Убийца Ефремов оказался еще и наркоманом: Доказательства

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Печальные подробности вплыли в ходе работы оперативников.
Убийца Ефремов оказался еще и наркоманом: Доказательства
Убийца Ефремов оказался еще и наркоманом: Доказательства
Скриншот

Заслуженный артист и деятель искусств РФ Михаил Ефремов оказался в центре скандала не только как виновник гибели человека, но и как имеющий наркотическую зависимость.

По сообщениям СМИ известно, что в анализе крови Михаила Ефремова обнаружены наркотические вещества, в том числе и кокаин.

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В ходе обысков, проведенных накануне оперативники обнаружили вещества, похожие на наркотики. Теперь полиция ищет дилеров, которые поставляли актеру запрещённые вещества.

Убийца Ефремов оказался еще и наркоманом: Доказательства
Убийца Ефремов оказался еще и наркоманом: Доказательства
t.me/ENews112

Убийца Ефремов оказался еще и наркоманом: Доказательства
Убийца Ефремов оказался еще и наркоманом: Доказательства
t.me/ENews112

По неподтвержденной информации, Михаил Ефремов пытался покончить жизнь самоубийством через повешение. В среду,10 июня, родственники актера обнаружили его без сознания со следами на шее.

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С виновником смертельного ДТП, которое произошло в понедельник, 8 июня, работают психологи. По мнению врачей, на реабилитацию от алкогольной зависимости потребуется не менее месяца.

Напомним, в Москве Михаил Ефремов не справился с управлением своего внедорожника, вылетел на встречную полосу движения и врезался в автомобиль. Водитель встречного авто скончался в госпитале от полученных травм. За содеянное Михаилу Ефремову грозит от 5 до 12 лет колонии. 

Ранее мы сообщили, что в Москве актер Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП. 

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Теги: ефремова задержали, убийца, ДТП, Москва
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