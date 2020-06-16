Переключиться на мобильную версию

Редкий мотоцикл продали в США за 100 тысяч долларов

Комментариев: 1
Как выглядит раритетная техника?
Редкий мотоцикл продали в США за 100 тысяч долларов
© ebay
Фото 1/9
  • Редкий мотоцикл продали в США за 100 тысяч долларов
  • Редкий мотоцикл продали в США за 100 тысяч долларов
  • Редкий мотоцикл продали в США за 100 тысяч долларов
  • Редкий мотоцикл продали в США за 100 тысяч долларов
  • Редкий мотоцикл продали в США за 100 тысяч долларов
  • Редкий мотоцикл продали в США за 100 тысяч долларов
  • Редкий мотоцикл продали в США за 100 тысяч долларов
  • Редкий мотоцикл продали в США за 100 тысяч долларов
  • Редкий мотоцикл продали в США за 100 тысяч долларов
Редкий мотоцикл продали в США за 100 тысяч долларов
Редкий мотоцикл продали в США за 100 тысяч долларов
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

На Ebay был выставлен на торги и быстро куплен раритетный мотоцикл MV Agusta 850SS  1977 года. Ценителями он был назван “Феррари среди мотоциклов“. Удивительной стала стоимость лота – 100 тыс долларов.

Читай также: В США выбросили под открытое небо целую коллекцию спорткаров Ferrari

Лот пробыл на аукционе менее недели.

Мотоцикл итальянского производства имеет пробег в 2800 миль (4506 км) и прекрасно сохранился. Он оснащен 0,83 л мотором, опциональными литыми дисками, выхлопной системой Lafranconi, сохранилось даже оригинальное замшевое сидение. Интересным для ценителей является и небольшой тираж, которым был выпущен мотоцикл. По разным данным их было выпущено от 27 до 42 штук.

Читай также: Назван штраф за превышение скорости в Украине: Детали

В 1977 году были выпущены последние единицы модели.  Позднее у компании производителя начались проблемы из-за смерти создателя. Вернуть былую славу вышло уже в 90х годах.

Ранее мы сообщали подробную инструкцию по получению прав на вождение мотоцикла в Украине. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: мотоцикл, раритет, США, аукцион
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  16.06.2020, 17:22
Оценка:  0
гость
Да ладно! Лот активный!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь