Как выглядит раритетная техника?

Редкий мотоцикл продали в США за 100 тысяч долларов

Редкий мотоцикл продали в США за 100 тысяч долларов

Редкий мотоцикл продали в США за 100 тысяч долларов

На Ebay был выставлен на торги и быстро куплен раритетный мотоцикл MV Agusta 850SS 1977 года. Ценителями он был назван “Феррари среди мотоциклов“. Удивительной стала стоимость лота – 100 тыс долларов.

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Лот пробыл на аукционе менее недели.

Мотоцикл итальянского производства имеет пробег в 2800 миль (4506 км) и прекрасно сохранился. Он оснащен 0,83 л мотором, опциональными литыми дисками, выхлопной системой Lafranconi, сохранилось даже оригинальное замшевое сидение. Интересным для ценителей является и небольшой тираж, которым был выпущен мотоцикл. По разным данным их было выпущено от 27 до 42 штук.

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В 1977 году были выпущены последние единицы модели. Позднее у компании производителя начались проблемы из-за смерти создателя. Вернуть былую славу вышло уже в 90х годах.

Ранее мы сообщали подробную инструкцию по получению прав на вождение мотоцикла в Украине.

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