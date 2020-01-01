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Как оплатить штраф за превышение скорости в Украине

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Для оплаты штрафа дается 10 дней льготного периода и 30 дней полного.
Как оплатить штраф за превышение скорости в Украине
Как оплатить штраф за превышение скорости в Украине
depositphotos

Заместитель начальника департамента Патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказал, какие существуют способы оплаты штрафов за нарушение скоростного режима на дорогах. 

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Способы оплаты штрафов за нарушение скорости:

  • отсканировать QR-код на лицевой стороне постановления о нарушении ПДД;
  • воспользоваться платежным сервисом в “электронном кабинете водителя“ ;
  • оплатить штраф при помощи чат-бота в Телеграм. Можно также настроить пуш-уведомления;
  • использовать для оплаты электронные платежные системы и сервисы, которые работают в соответствии с законодательством Украины;
  • посетить банк, и лично оплатить штраф в отделении.

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Напомним, что в случае получения постановления со штрафом, в течение 10 дней сумма равна половине указанной. Всего дается 30 дней на погашение штрафа. После истечения срока и отсутствия оплаты постановление передается в исполнительную службу для принудительного взыскания средств с владельца ТС.

Как оплатить штраф за превышение скорости в Украине
Как оплатить штраф за превышение скорости в Украине
facebook/Bilosh

Ранее мы сообщали о штрафах, которые заплатит водитель без прав на вождение.   

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Теги: штраф, нарушение, скорость, ПДД
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