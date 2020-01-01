Общественные активисты в содружестве с депутатами подготовили документ с измененной процедурой регистрации "евроблях".

Проект закона о льготной растаможке "евроблях" почти попал в Раду depositphotos

Общественная организация “Авто-Евро-Сила“ в содружестве с депутатом Марьяном Заблоцким смогла собрать 18 подписей под проектом закона об изменении процесса растормаживания “евроблях“. Об этом сообщалось на странице организации в Facebook.

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В проекте закона, который по заверению авторов уже сегодня, 19 июня, должен появится на сайте ВРУ, речь идет о:

Полной отмене акциза при ввозе транспортных средств с 2021 года. А для ветеранов АТО и инвалидов с 2020 года.

Об уменьшении требований экостандартов двигателя Евро5 (2010 год) до Евро2 (1998 год) для грузовиков и коммерческих авто.

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Отмене оплаты НДС при импорте ТС для ветеранов АТО, награжденных в боях.

Об предоставлении 180 дневного периода без применения штрафов для оформления ТС с иностранной регистрацией, которые уже находятся на территории страны в количестве 750 тыс единиц. Речь идет о периоде после принятия Закона об таможенном оформлении таких ТС.

Авторы проекта закона предлагают всем владельцам таких авто внести 8500 грн до момента оформления авто. Такая мера принесет в госбюджет 17 млрд грн.

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Обязательном техосмотре ТС на выполнении Директив ЕС для авто Евро4 и меньше.

Об изменении формы начисления и увеличения транспортного налога (планируется добавить яхты, для поддержки бюджетов органов местного самоуправления).

Ранее мы сообщали, что нардеп уже предлагал ввести льготный период на 180 дней для растаможивания “евроблях“ без штрафов после принятия закона. Пока цель не достигнута.

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