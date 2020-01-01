Ввоз "евробляхи" в Украину подорожает: Документ от МВД

В ведомстве уже более трех месяцев рассматривают возможность усложнения процедуры ввоза иностранных авто.

Процедура регистрации “евроблях“ может стать сложнее и дороже. В МВД готовят документ, основным требованием которого стало предоставление в СЦ МВД документов о регистрации машины в государстве, откуда ее привезли. При этом обязательно предоставление перевода документов иностранного государства, заверенного апостилем.

Читай также: Как ввозят “евробляхи“: ТОП-4 сравнительно честных способа

В случае принятия этого проекта, владелец автомобиля на иностранной регистрации будет обязан предоставить в СЦ МВД перевод, заверенный апостилем, а также документы о переходе права собственности на пользование авто. Мало того, что на подготовку документа потребуется время, так он и стоит немало – около 4500 до 6000 тыс грн.

Читай также: “Евробляхи“ массово не пускают в Украину: Новые законы вступили в силу

Для автомобилей, ввозимых из США тоже готовят “подарок“. Сейчас часто авто из Америки ввозят по документам “хлама“ (транспортное средство подлежит утилизации). В МВД же хотят изменить законодательство и указать, что транспортное средство, подлежащее утилизации, также требует регистрации на территории Украины.

Ранее мы сообщали, что сотрудники таможни штрафуют владельцев “евроблях“, которые нарушают сроки пребывания ТС на территории Украины.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram