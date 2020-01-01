Бояться перестали: На Киевщине возросло количество нарушителей скорости

В четверг, 18 июня, полицейские зафиксировали очередной антирекорд по количеству превышений скорости на дорогах Киевской области.

В четверг, 18 июня, в Киевской области на трассе М03 Киев-Харьков-Должанский были зафиксированы два авто, которые ехали со скоростью 211 км/ч и 199 км/ч. Общее число нарушений за сутки равно 31. Об этом сообщает Патрульная полиция в Facebook.

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Водитель автомобиля Porsche Cayenne с номерами KA052*** “летел“ на скорости 211 км/ч, а Volvo XC60 с номерами AI008*** - 199 км/ч. Оба авто двигались по трассе М03, где допустимая скорость равна 110 км/ч.

Размер штрафа для обоих водителей составит 510 грн за одно нарушение.

Самым частым нарушителем стало авто Toyota Camry с номерами AI695**. Водитель которого был зафиксирован на камерах 8 раз.

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В сети водители возмущаются на тему того, что за три недели ни одной “евробляхи“ не было оштрафовано. Напомним, для владельцев авто с иностранной регистрацией предусмотрено взыскание штрафов при пересечении государственной границы.

Также пользователи сети возмущены отсутствием штрафов водителям мотоциклов, которых стало значительно больше с наступлением лета.

Ранее мы сообщали, что во второй день старта системы видеофиксации нарушений ПДД было зафиксировано нарушение скоростного режима водителем авто, который ехал со скоростью 210 км/ч.

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