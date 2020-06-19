Очень дорогой суперкар был замечен на КПП во Львовской области.

Лимитированный Lamborghini за полмиллиона долларов приехал в Украину facebook/coolcarsofukraine

На таможенном пункте пропуска во Львовской области был замечен суперкар Lamborghini Aventador SVJ 2020 года. Цена одной такой машины из лимитированного выпуска в 1700 штук равна 500 тыс долл.

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Об этом сообщает паблик Cool Cars Of Ukraine.

Ходят слухи, что на покупку этого автомобиля и растаможку (по неподтвержденным данным, 160 тыс долл) ушло около 18 млн грн.

Отмечено, что модель Lamborghini Aventador SVJ 2020 представлена производителем в версиях купе и родстер. В Украину приехало купе.

Под капотом авто 6,5 л мотор, мощностью 770 лошадиных сил. Машина разгоняется до 100 км за 2,8 секунды. Максимальная скорость автомобиля 350 км/ч.

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Отличие Lamborghini Aventador SVJ от других состоит в карбоновом обвесе и антикрыле с килем. Также предусмотрены кованые диски Leirion Forged Shiny Black диаметром 20 дюймов спереди, а сзади размером в 21 дюйм. Суперкар имеет адаптивные амортизаторы, управляемые задние колеса и керамические тормоза.

Ранее мы сообщали, что Lamborghini Aventador SVJ Roadster был остановлен в Киеве за нарушение ПДД.

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