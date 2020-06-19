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Лимитированный Lamborghini за полмиллиона долларов приехал в Украину

Комментариев: 1
Очень дорогой суперкар был замечен на КПП во Львовской области.
Лимитированный Lamborghini за полмиллиона долларов приехал в Украину
Лимитированный Lamborghini за полмиллиона долларов приехал в Украину
facebook/coolcarsofukraine

На таможенном пункте пропуска во Львовской области был замечен суперкар Lamborghini Aventador SVJ 2020 года. Цена одной такой машины из лимитированного выпуска в 1700 штук равна 500 тыс долл.

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Об этом сообщает паблик Cool Cars Of Ukraine.

Ходят слухи, что на покупку этого автомобиля и растаможку (по неподтвержденным данным, 160 тыс долл) ушло около 18 млн грн.

Отмечено, что модель Lamborghini Aventador SVJ 2020 представлена производителем в версиях купе и родстер. В Украину приехало купе.

 Под капотом авто 6,5 л мотор, мощностью 770 лошадиных сил. Машина разгоняется до 100 км за 2,8 секунды. Максимальная скорость автомобиля 350 км/ч.

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Отличие Lamborghini Aventador SVJ от других состоит в карбоновом обвесе и антикрыле с килем. Также предусмотрены кованые диски Leirion Forged Shiny Black диаметром 20 дюймов спереди, а сзади размером в 21 дюйм. Суперкар имеет адаптивные амортизаторы, управляемые задние колеса и керамические тормоза.

Ранее мы сообщали, что Lamborghini Aventador SVJ Roadster был остановлен в Киеве за нарушение ПДД. 

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Теги: Lamborghini Aventador, таможня, гиперкар, Украина
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  19.06.2020, 16:19
Оценка:  0
гость
Это фигня!
А вот то, что американские братья подогнали Украине 16 катеров Mark VI, партию Джавелинов, а НАТО запилило расширенный статус - это супер!
СЛАВА УКРАИНЕ!!!
СЛАВА ВСУ!!!
СЛАВА СТЕПАНУ БАНДЕРЕ!!!
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