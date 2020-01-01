"Летучий голландец": Donkervoort представили первый спортивный автомобиль 2G

Машина выпущена в честь семидесятилетия создателя компании.

Производитель спорткаров из Нидерландов Donkervoort выпустил первый серийный автомобиль D8 GTO-JD70 2G. Ролик с презентацией выложили в YouTube.

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Выпуск новинки приурочен в 70-летию основателя компании. Тираж планируется в количестве 70 штук – по количеству лет именинника.

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Новинка была протестирована за пределами 2G бокового ускорения (в поворотах) на своих стандартных дорожных шинах и показала отличный результат. Манёвренный автомобиль получил 2,5 л турбо двигатель от Audi Sport, мощностью 415 лошадиных сил. Разгон до 100 км авто выполняет за 2,7 секунды, а максимальная скорость достигает 280 км/ч.

Новинка имеет боковые выхлопы с сажевыми фильтрами и гидроусилитель руля. Ранее в компании они не использовались. Вес машины менее 700 кг, а стоимость около 165 тыс евро.

Ходят слухи, что половина тиража уже раскуплена.

Ранее мы сообщали, что новенький гиперкар от Mazda презентовали в онлайн игре.

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