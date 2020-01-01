Европейского "секонд-хенда" станет больше: В ЕС ужесточат эко стандарты авто

В Германии уже приступили к распродаже авто с классом двигателя Euro 5 и ниже.

К концу 2020 года в ЕС планируют усилить защиту окружающей среды и избавиться от автомобилей с выбросами. В Германии уже начали продавать несоответствующие стандартам ТС. Об этом сообщает Автопром.

Читай также: Ввоз “евробляхи“ в Украину подорожает: Документ от МВД

Известно, что для авто с классом двигателя Euro 5 и ниже будет закрыта центральная часть европейских городов. Вероятно, такие меры предпринимаются в рамках продвижения электрокаров и уменьшения авто с выбросами в атмосферу.

Предварительные подсчеты экспертов позволяют говорить о 3 млн ТС на дизельных моторах, которые соответствуют стандартам Euro 4 и Euro 5. Все они в ближайшем будущем могут оказаться в Восточной Европе.

Ранее мы сообщали, что активисты создали проект закона о льготном растаможивании “евролях“.