В Министерстве внутренних дел приступили за работу над законопроектом о защите полицейских от оскорблений.

"Это разве нормально?": В МВД повысят штрафы за плевки в полицейских depositphotos

О намерении создать законопроект, который защитит правоохранителей от оскорблений, замминистр Антон Геращенко рассказал в интервью порталу РБК Украина. Об этом сообщается на сайте первоисточника.

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После волнений в процессе акций протеста по делу Стерненко было принято решение ужесточить наказание за оскорбление и нападение на полицию. Антон Геращенко отметил, что необходимо пересматривать КУоАП, ведь штрафы в нем слишком малы.

Например, плюнуть в полицейского стоит от 136 до 255 гривен. Это разве нормально?

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Также он сообщил, что под ответственность попадут и лица, которые используют газовые баллончики против полицейских. Чиновник отметил, что использование слезоточивого газа для защиты и против полиции на акциях протестов это разные вещи. Если планы будут реализованы, то в статью об уголовной ответственности за хулиганство наравне с кастетами и битами добавят газовые баллончики со слезоточивым содержимым.

Мы добавим туда еще и слезоточивый газ. Тогда за это можно будет получить реальный срок, - добавил он.

Ранее мы сообщали, что автомобиль Антона Геращенко попал в аварию.