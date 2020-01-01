Во всех направлениях к морю образовались значительные пробки.

Украинцы ринулись к морю: Пробки на трассах в морском направлении facebook.com/Vepryk

В преддверии трех выходных, приуроченных ко дню Конституции, украинцы решили “рвануть“ на море в Одессу и на Азов. Однако на пути путешественников стали препятствия в виде пробок.

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Очевидцы публикуют фото в сети.

Трасса Киев-Одесса отмечена не только пробками, но и многочисленными участками по ремонту дорог, что также усложняет пропускную способность.

Когда отремонтируете дорогу? – возмущены водители, посетившие трассу М-05, которая входит в пятерку опасных в стране.

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Не отстает от Черноморского направления и Азовское. В Мелитополе местные жители отмечают, что в пробках стоят автомобили из других областей. Люди стремятся попасть на море и готовы ради этого выстоять многочасовые очереди.

Ранее мы сообщали, что в столице утро начинается с регулярных дорожных пробок.