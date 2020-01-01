Украинцы ринулись к морю: Пробки на трассах в морском направлении
В преддверии трех выходных, приуроченных ко дню Конституции, украинцы решили “рвануть“ на море в Одессу и на Азов. Однако на пути путешественников стали препятствия в виде пробок.
Читай также: Пробки в столице увеличиваются вопреки карантину
Очевидцы публикуют фото в сети.
Трасса Киев-Одесса отмечена не только пробками, но и многочисленными участками по ремонту дорог, что также усложняет пропускную способность.
Когда отремонтируете дорогу? – возмущены водители, посетившие трассу М-05, которая входит в пятерку опасных в стране.
Читай также: Пробки: утренний снегопад загрузил Киев на 9 баллов
Не отстает от Черноморского направления и Азовское. В Мелитополе местные жители отмечают, что в пробках стоят автомобили из других областей. Люди стремятся попасть на море и готовы ради этого выстоять многочасовые очереди.
Ранее мы сообщали, что в столице утро начинается с регулярных дорожных пробок.
Полная версия правил