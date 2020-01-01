Переключиться на мобильную версию

Украинцы ринулись к морю: Пробки на трассах в морском направлении

Комментариев: 0
Во всех направлениях к морю образовались значительные пробки.
Украинцы ринулись к морю: Пробки на трассах в морском направлении
Украинцы ринулись к морю: Пробки на трассах в морском направлении
facebook.com/Vepryk

В преддверии трех выходных, приуроченных ко дню Конституции, украинцы решили “рвануть“ на море в Одессу и на Азов. Однако на пути путешественников стали препятствия в виде пробок.

Читай также: Пробки в столице увеличиваются вопреки карантину

Очевидцы публикуют фото в сети.

Трасса Киев-Одесса отмечена не только пробками, но и многочисленными участками по ремонту дорог, что также усложняет пропускную способность.

Когда отремонтируете дорогу? – возмущены водители, посетившие трассу М-05, которая входит в пятерку опасных в стране.

Читай также: Пробки: утренний снегопад загрузил Киев на 9 баллов

Не отстает от Черноморского направления и Азовское. В Мелитополе местные жители отмечают, что в пробках стоят автомобили из других областей. Люди стремятся попасть на море и готовы ради этого выстоять многочасовые очереди.

Ранее мы сообщали, что в столице утро начинается с регулярных дорожных пробок. 

Поделись:
Теги: море, пробки, Украина, лето, 2020 год
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь