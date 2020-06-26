В Украине могут повысить разрешенную скорость на дорогах: Подробности
На волне фиксации нарушений правил ПДД депутаты решили увеличить допустимый диапазон скорости. Что происходит?
В четверг, 25 июня, в Раде был зарегистрирован законопроект № 3744, в котором предлагается увеличить допустимую скорость на международных и национальных трассах Украины.
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Так, создатель закона депутат Сергей Гривко от партии “Слуга Народа“ предлагает разрешить превышение скорости более чем:
- На 30 км/ч - на дорогах, которые имеют одну полосу в каждом направлении.
- На 40 км/ч – на дорогах с двумя полосами в каждом направлении.
- На 50 км/ч – на дорогах с тремя и более полосами в каждом направлении.
Автор законопроекта видит улучшение пропускной способности дорог благодаря таким нововведениям, а также снижение утомляемости водителя за рулем авто.
Ранее мы сообщали, что в МВД планируют повысить штраф за превышение скорости до 3400 грн.
Полная версия правил
2020 год на дворе, не ГАЗ Москвич и Волга на дорогах...
P.S. На сегодня нет понятия "допустимой" скорости, скорость ограничивается заводом изготовителям.
Есть понятие - нет дорог!