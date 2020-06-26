На волне фиксации нарушений правил ПДД депутаты решили увеличить допустимый диапазон скорости. Что происходит?

В Украине могут повысить разрешенную скорость на дорогах: Подробности depositphotos

В четверг, 25 июня, в Раде был зарегистрирован законопроект № 3744, в котором предлагается увеличить допустимую скорость на международных и национальных трассах Украины.

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Так, создатель закона депутат Сергей Гривко от партии “Слуга Народа“ предлагает разрешить превышение скорости более чем:

На 30 км/ч - на дорогах, которые имеют одну полосу в каждом направлении.

На 40 км/ч – на дорогах с двумя полосами в каждом направлении.

На 50 км/ч – на дорогах с тремя и более полосами в каждом направлении.

Автор законопроекта видит улучшение пропускной способности дорог благодаря таким нововведениям, а также снижение утомляемости водителя за рулем авто.

Ранее мы сообщали, что в МВД планируют повысить штраф за превышение скорости до 3400 грн.