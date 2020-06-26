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В Украине могут повысить разрешенную скорость на дорогах: Подробности

Комментариев: 5
На волне фиксации нарушений правил ПДД депутаты решили увеличить допустимый диапазон скорости. Что происходит?
В Украине могут повысить разрешенную скорость на дорогах: Подробности
В Украине могут повысить разрешенную скорость на дорогах: Подробности
depositphotos

В четверг, 25 июня, в Раде был зарегистрирован законопроект № 3744, в котором предлагается увеличить допустимую скорость на международных и национальных трассах Украины.

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Так, создатель закона депутат Сергей Гривко от партии “Слуга Народа“ предлагает разрешить превышение скорости более чем:

  • На 30 км/ч  - на дорогах, которые имеют одну полосу в каждом направлении.
  • На 40 км/ч – на дорогах с двумя полосами в каждом направлении.
  • На 50 км/ч – на дорогах с тремя и более полосами в каждом направлении.

Автор законопроекта видит улучшение пропускной способности дорог благодаря таким нововведениям, а также снижение утомляемости водителя за рулем авто.

Ранее мы сообщали, что в МВД планируют повысить штраф за превышение скорости до 3400 грн. 

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Теги: законопроект, Слуга народа, скорость, автомобиль
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Комментариев (6)
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СлепойПью    26.06.2020, 19:37
Оценка:  0
СлепойПью
Не превышение, а ДОПУСТИМУЮ, плюс превышение!
2020 год на дворе, не ГАЗ Москвич и Волга на дорогах...
P.S. На сегодня нет понятия "допустимой" скорости, скорость ограничивается заводом изготовителям.
Есть понятие - нет дорог!
СлепойПью    26.06.2020, 19:39
Оценка:  0
СлепойПью
Может начнем с дорог? А потом будем что то ограничивать!
FPN    26.06.2020, 19:18
Оценка:  0
FPN
Не превышение скорости надо повышать, а разрешённую скорость иначе абсурд!
FPN    26.06.2020, 19:18
Оценка:  0
FPN
Не превышение скорости надо повышать, а разрешённую скорость иначе абсурд!
FPN    26.06.2020, 19:18
Оценка:  0
FPN
Не превышение скорости надо повышать, а разрешённую скорость иначе абсурд!
FPN    26.06.2020, 19:18
Оценка:  0
FPN
Не превышение скорости надо повышать, а разрешённую скорость иначе абсурд!
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