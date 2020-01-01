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В МВД готовят новые штрафы за нарушение скорости: Геращенко

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Когда штраф за превышение скорости в размере 3400 грн станет реальностью?
В МВД готовят новые штрафы за нарушение скорости: Геращенко
В МВД готовят новые штрафы за нарушение скорости: Геращенко
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Система видеофиксации нарушения скорости на дорогах Киева и области начала свою работу с 1 июня. С первого июля добавятся дополнительные возможности системы. Так, станут фиксироваться нарушения на перекрестках (проезд на красный сигнал светофора) и движение по полосе, отведенной для общественного транспорта. Штрафы вскоре тоже обещают сделать больше.

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Об этом сообщил заместитель министра МВД Антон Геращенко в интервью порталу РБК-Украина.

По словам замминистра, для части нарушителей размер штрафа 255 грн (за превышение скорости более чем на 20 км/ч) и 510 грн (более чем на 50 км/ч) несущественны. В МВД готовится законопроект об увеличении штрафов до 3400 грн в случае превышения скорости на 50 км и более.

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Также Антон Геращенко отметил, что он сторонник разработки системы штрафов в зависимости от доходов нарушителя. Только в таком случае богатые любители скорости задумаются об ответственности, которую они понесут.

Ранее мы сообщали, что в МВД постоянно нарушающих скоростной режим водителей планируют отправить на пересдачу экзамена по вождению. 

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Теги: МВД, скорость, штраф, законопроект
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