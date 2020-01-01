В планах Укравтодора применение новых технологий в строительстве дорог с использованием отходов металлургической промышленности.

Вместо щебенки шлак: Как в Украине стоят дороги по-новому ukravtodor.gov.ua

В рамках проекта “Большая стройка“ в нескольких областях Украины при строительстве дорожного покрытия применят шлаки. Об этом сообщает Укравтодор.

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Металлургические шлаки планируется использовать в качестве дорожной подушки как замена щебню. В течении двух лет в рамках проекта “Большая стройка“ планируется капитальный ремонт 6,5 тыс км автомобильных дорог.

В Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях в 2020 году будет использовано 482 тыс кубометров металлургических шлаков для ремонта трасс. Наибольшее количество, 373 тыс кубометров, уйдет на строительство первого в стране хайвея – трассы Киев-Днепр.

Ранее мы сообщали, что в Укравтодоре показали новый дизайн дорожных знаков.

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