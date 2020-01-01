"Не велосипедом единым":ТОП-3 кортежей Президента Зеленского

Президент посетил с рабочей поездкой Чернигов. Украинцев возмутил кортеж главы государства.

Владимир Зеленский посетил Чернигов с рабочей поездкой. Украинцев удивил размер кортежа гаранта из 14 авто. Ранее президент уверял, что кортежи ему не нужны, на встречи он будет ездить на велосипеде.

Видео с процессией в Чернигове выложили в YouTube.

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Известно, что Владимир Зеленский посетил город с целью знакомства с ректором Национального технического университета, которому пророчат кресло министра образования. Кроме этого, делегация была на аэродроме Певцы. Возможно, именно по этой причине количество машин было так велико.

Впрочем, это не самый большой кортеж Владимира Зеленского. В мае в Киеве очевидцы наблюдали процессию из 31 машины.

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Нельзя сказать, что президент не держит слово и не ездит на велосипеде. Так, в 2019 году президент был замечен на велосипеде, правда в сопровождении 20 автомобилей.

Среди используемых главой державы машин остались и те, которые куплены при Петре Порошенко. Например, два Mercedes-Benz S-600 общей стоимостью более 41 млн грн.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский принял участие в презентации новых функция приложения для автомобилистов “Дия“.

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