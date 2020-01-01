Дорожную навигацию решили изменять с информационных указателей.

Известно, как будут выглядеть новые дорожные знаки в Украине a3.kyiv.ua/

В среду, 10 июня, Укравтодором была анонсирована новая навигация на дорогах Украины. Планируется начать изменения с нового формата дорожных знаков. О первых решениях по дизайну знаков сообщается на сайте Агенты Изменений.

Читай также: В каких случаях можно игнорировать дорожные знаки

Глава дорожного ведомства Александр Кубраков рассказал, что в первую очередь изменятся информационно-указательные дорожные знаки.

По мнению Кубракова, даже самая высококачественная трасса не может функционировать без правильной навигации, которую и создают дорожные знаки.

Читай также: “Не хватает лежачих полицейских“: В сети оценили украинскую трассу

Сейчас в работе экспериментальная установка новых дорожных знаков, которые расположены на трассе Киев-Знаменка. В ближайшем будущем новыми знаками обзаведутся трассы Киев-Днепр и Северодонецк-КПП Станица-Луганская. При успешном испытании проекта, такой дизайн обретут все указатели в стране.

Что нового нас ждет в дорожных знаках:

Изменятся стрелки на дорожных указателях. Они обретут вид шеврона. Но мнению разработчиков, такой формат легче рассмотреть при плохой видимости.

Известно, как будут выглядеть новые дорожные знаки в Украине a3.kyiv.ua/

Цветом разделят номера трасс:

Красный – международная или национальная.

Синий – европейский маршрут.

Без цвета – региональная или территориальная дорога.

Известно, как будут выглядеть новые дорожные знаки в Украине a3.kyiv.ua/

Изменится формат написания номера трассы на знаке.

Разделение знаков с указанием направления. Больше трех указателей читаются сложнее.

Известно, как будут выглядеть новые дорожные знаки в Украине a3.kyiv.ua/

Изменится форма знака. Своей срезанной частью знак будет направлять водителя в сторону поворота.

Известно, как будут выглядеть новые дорожные знаки в Украине a3.kyiv.ua/

Ранее мы сообщали, что платный проезд по качественным дорогам Украины может стоить 3 грн за 1 км.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram