Известно, как будут выглядеть новые дорожные знаки в Украине
В среду, 10 июня, Укравтодором была анонсирована новая навигация на дорогах Украины. Планируется начать изменения с нового формата дорожных знаков. О первых решениях по дизайну знаков сообщается на сайте Агенты Изменений.
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Глава дорожного ведомства Александр Кубраков рассказал, что в первую очередь изменятся информационно-указательные дорожные знаки.
По мнению Кубракова, даже самая высококачественная трасса не может функционировать без правильной навигации, которую и создают дорожные знаки.
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Сейчас в работе экспериментальная установка новых дорожных знаков, которые расположены на трассе Киев-Знаменка. В ближайшем будущем новыми знаками обзаведутся трассы Киев-Днепр и Северодонецк-КПП Станица-Луганская. При успешном испытании проекта, такой дизайн обретут все указатели в стране.
Что нового нас ждет в дорожных знаках:
- Изменятся стрелки на дорожных указателях. Они обретут вид шеврона. Но мнению разработчиков, такой формат легче рассмотреть при плохой видимости.
- Цветом разделят номера трасс:
Красный – международная или национальная.
Синий – европейский маршрут.
Без цвета – региональная или территориальная дорога.
- Изменится формат написания номера трассы на знаке.
- Разделение знаков с указанием направления. Больше трех указателей читаются сложнее.
- Изменится форма знака. Своей срезанной частью знак будет направлять водителя в сторону поворота.
Ранее мы сообщали, что платный проезд по качественным дорогам Украины может стоить 3 грн за 1 км.
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