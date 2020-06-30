В поддержку нетрадиционных сексуальных меньшинств автопроизводители сменили логотипы на разноцветные.

Автопроизводители во всем мире поддержали ЛГБТ-движение на прошедших выходных, 27-28 июня.

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Мировые автогиганты такие как BMW, Toyota, Daimler, Fiat и другие сменили логотипы на разноцветные или разместили посты в поддержку защиты прав меньшинств.

"Верим в разнообразие": Мировой автопром поддержал ЛГБТ-сообщество коллаж

Впрочем, подписчики неоднозначно отнеслись к таким действиям.

Любовь победит.

Написали в поддержку сторонники движения.

"Верим в разнообразие": Мировой автопром поддержал ЛГБТ-сообщество facebook/BMW/

Некоторые посчитали такие действия разжигающими вражду:

Из комментариев видно, что это служило только для того, чтобы поощрять ненависть!

Кто-то и вовсе “потролил“ лояльность компаний.

"Верим в разнообразие": Мировой автопром поддержал ЛГБТ-сообщество facebook/BMW/

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