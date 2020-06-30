"Верим в разнообразие": Мировой автопром поддержал ЛГБТ-сообщество
Автопроизводители во всем мире поддержали ЛГБТ-движение на прошедших выходных, 27-28 июня.
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Мировые автогиганты такие как BMW, Toyota, Daimler, Fiat и другие сменили логотипы на разноцветные или разместили посты в поддержку защиты прав меньшинств.
Впрочем, подписчики неоднозначно отнеслись к таким действиям.
Любовь победит.
Написали в поддержку сторонники движения.
Некоторые посчитали такие действия разжигающими вражду:
Из комментариев видно, что это служило только для того, чтобы поощрять ненависть!
Кто-то и вовсе “потролил“ лояльность компаний.
Ранее мы сообщали, что в Московской области погиб звезда эпатажа Павел Петель.
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Полная версия правил
где ген-лейт Кобзев И.И. отсасывает у своего начальника:
https://www.youtube.c om/watch?v=qpNERFDaAm0&featur e=youtu.be&t=273
Путын, ввяди вайскааааааааааа