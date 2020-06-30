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"Верим в разнообразие": Мировой автопром поддержал ЛГБТ-сообщество

Комментариев: 4
В поддержку нетрадиционных сексуальных меньшинств автопроизводители сменили логотипы на разноцветные.
"Верим в разнообразие": Мировой автопром поддержал ЛГБТ-сообщество
"Верим в разнообразие": Мировой автопром поддержал ЛГБТ-сообщество
www.facebook/toyota/

Автопроизводители во всем мире поддержали ЛГБТ-движение на прошедших выходных, 27-28 июня.

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Мировые автогиганты такие как BMW, Toyota, Daimler, Fiat и другие сменили логотипы на разноцветные или разместили посты в поддержку защиты прав меньшинств.

"Верим в разнообразие": Мировой автопром поддержал ЛГБТ-сообщество
коллаж

Впрочем, подписчики неоднозначно отнеслись к таким действиям.

Любовь победит.

Написали в поддержку сторонники движения. 

"Верим в разнообразие": Мировой автопром поддержал ЛГБТ-сообщество
facebook/BMW/

Некоторые посчитали такие действия разжигающими вражду:

Из комментариев видно, что это служило только для того, чтобы поощрять ненависть!

Кто-то и вовсе “потролил“ лояльность компаний.

"Верим в разнообразие": Мировой автопром поддержал ЛГБТ-сообщество
facebook/BMW/

Ранее мы сообщали, что в Московской области погиб звезда эпатажа Павел Петель. 

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Теги: ЛГБТ, автопром, Марш Достоинства, мир
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Комментариев (4)
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Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  30.06.2020, 12:44
Оценка:  -1
гость
А что, Лада Калина не участвует?
гость  (аноним)  30.06.2020, 12:42
Оценка:  -1
гость
На кацапстане, самая большая популяция боевых пида.р.ов, вот пример (смотреть с 4.30 мин),
где ген-лейт Кобзев И.И. отсасывает у своего начальника:
https://www.youtube.c om/watch?v=qpNERFDaAm0&featur e=youtu.be&t=273
гость  (аноним)  30.06.2020, 12:39
Оценка:  -1
гость
ПОДДЕРЖИМ ПИДА.Р.АСТОВ НА УБЛЮДОЧНОМ КАЦАПСТАНЕ!!!
гость  (аноним)  30.06.2020, 12:37
Оценка:  -1
гость
Ааааааааааааааааааа

Путын, ввяди вайскааааааааааа
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