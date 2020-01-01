В Украине могут обложить налогом авто от 35 тыс долларов
Для рассмотрения в Верховной раде был зарегистрирован законопроект №3704. В документе предлагается облагать налогом владельцев авто, стоимостью 950 тыс грн, в размере 25 тыс грн в год.
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Сегодня такой налог платят владельцы ТС, стоимость которых превышает 1,7 млн грн со сроком эксплуатации менее 5 лет. Если новый проект закона будет одобрен, то облагать налогом будут и владельцев машин, срок службы которых равен 8 или менее годам, а стоимость ТС равна 950 тыс грн.
На погашение налога дается 60 дней. Если владелец авто не оплатит в срок, то будет начислена пеня:
- До 90 дней – 10% ;
- Более 90 дней – 20%.
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В период неуплаты налога все манипуляции (продажа, дарение) с ТС запрещены. Также может быть применена принудительная конфискация авто или другого имущества.
Ранее мы сообщали, что налог на богатство коснется как физических, так и юридических лиц.
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