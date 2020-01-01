За машину 1965 года на аукционе просят до 10 млн долларов.

В США на аукционе Mecum продают Ford GT40 Roadster 1965 года. Автомобиль в свое время наделал много шума и даже стал героем фильма.

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Популярность авто получил в далеком 1965 году, когда выиграл гонку в Ле-Мане и опередил Ferrari. Любопытно, что выпускалась модель по большей части в виде купе, а родстеров было несколько штук.

Старый "друг" дороже трех Bugatti Chiron: В США продают раритетный Ford mecum

Герой аукциона участвовал в гонке, однако сошел с дистанции на 11м кругу. После чего его длительное время восстанавливали и перепродавали до тех пор, пока он и не попал к владельцу аукционного дома.

Старый "друг" дороже трех Bugatti Chiron: В США продают раритетный Ford mecum

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Сейчас за авто с 4,7 л V8 двигателем от Ford Mustang мощностью 390 лошадиных сил и 5-ступенчатой механической КП просят от 7,5 до 10 млн долларов. За такие деньги можно приобрести три Bugatti Chiron.

Максимальная скорость “старичка“ превышает 300 км/ч.

Старый "друг" дороже трех Bugatti Chiron: В США продают раритетный Ford mecum

Ранее мы сообщали, что мотоцикл 1977 года продали за 100 тыс долларов.