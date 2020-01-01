Певица и актриса любит авто и даже участвовала в гонках.

Американская певица, автор песен и актриса Леди Гага любит хорошие автомобили. Права на вождение звезда получила не так давно, в 2016 году, но в ее гараже насчитывается несколько интересных авто от Ford Bronco до нескольких Rolls-Royce.

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Есть у нее и пикап Ford F-150 SVT Lightning 1990 года, который она очень любит. Приблизительная стоимость авто стартует от 20 тыс долларов (около 520 тыс грн).

Жемчужиной коллекций машин звезды можно назвать Rolls-Royce Phantom, который она приобрела в 2015 году. Стоимость элитной машины варьируется от 250 тыс долларов (около 6 млн 500 тыс грн).

На чем ездит Леди Гага: Роскошный автопарк звезды instagram/ladygaga/

Эпатажная звезда и самая высокооплачиваемая певица 2019 года не только красиво позирует в своих авто, но и не менее красиво падает рядом с ними. Так, курьезный случай произошел в 2019 году, когда Леди Гага упала возле своего авто.

В 2016 году бесстрашная певица принимала участие в гонке “500 миль Индианаполиса“ в паре с пилотом Марио Андретти.

Гонка "500 миль Индианаполиса" instagram/ladygaga/

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Часто звезда ездит и на стареньком Mercedes-Benz W123, который считается одним из самых надежных автомобилей марки. По парку дивы можно отметить, что она тяготеет к винтажным авто. Чего только стоит Chevrolet El Camino Super Sport 1969 года. Стоимость такого авто на аукционах США сейчас стартует от 800 тыс грн.

На чем ездит Леди Гага: Роскошный автопарк звезды instagram/ladygaga/

Еще один винтажный “житель“ авто коллекции Леди Гаги - Lincoln Continental 1965 года.

На чем ездит Леди Гага: Роскошный автопарк звезды instagram/ladygaga/

Интересный экземпляр также Chevrolet Nova Super Sport.

Среди современных авто примечателен черный Lamborghini Huracan, которым владеет оскароносная Гага. Ориентировочная стоимость суперкара от 300 тыс евро (около 9 млн грн).

Lamborghini Huracan (иллюстративное фото) Wikipedia

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