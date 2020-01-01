На чем ездит Леди Гага: Роскошный автопарк звезды
Американская певица, автор песен и актриса Леди Гага любит хорошие автомобили. Права на вождение звезда получила не так давно, в 2016 году, но в ее гараже насчитывается несколько интересных авто от Ford Bronco до нескольких Rolls-Royce.
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Есть у нее и пикап Ford F-150 SVT Lightning 1990 года, который она очень любит. Приблизительная стоимость авто стартует от 20 тыс долларов (около 520 тыс грн).
Жемчужиной коллекций машин звезды можно назвать Rolls-Royce Phantom, который она приобрела в 2015 году. Стоимость элитной машины варьируется от 250 тыс долларов (около 6 млн 500 тыс грн).
Эпатажная звезда и самая высокооплачиваемая певица 2019 года не только красиво позирует в своих авто, но и не менее красиво падает рядом с ними. Так, курьезный случай произошел в 2019 году, когда Леди Гага упала возле своего авто.
В 2016 году бесстрашная певица принимала участие в гонке “500 миль Индианаполиса“ в паре с пилотом Марио Андретти.
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Часто звезда ездит и на стареньком Mercedes-Benz W123, который считается одним из самых надежных автомобилей марки. По парку дивы можно отметить, что она тяготеет к винтажным авто. Чего только стоит Chevrolet El Camino Super Sport 1969 года. Стоимость такого авто на аукционах США сейчас стартует от 800 тыс грн.
Еще один винтажный “житель“ авто коллекции Леди Гаги - Lincoln Continental 1965 года.
Интересный экземпляр также Chevrolet Nova Super Sport.
Среди современных авто примечателен черный Lamborghini Huracan, которым владеет оскароносная Гага. Ориентировочная стоимость суперкара от 300 тыс евро (около 9 млн грн).
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