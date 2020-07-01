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В июне украинцы покупали больше новых автомобилей

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Рост регистраций новых транспортных средств составил 12%.
В июне украинцы покупали больше новых автомобилей
В июне украинцы покупали больше новых автомобилей
depositphotos

В июне 2020 года украинцы купили и зарегистрировали 7 тыс 300 новых авто, что на 12% больше в сравнении с 2019 годом. Об этом сообщает Укравтопром.

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Тенденция среди лидеров по спросу осталась прежней. На первом месте Renault, с количеством регистраций в 1155 единиц, или +19% в сравнении с прошлым годом.

Второй среди лидеров оказалась марка Toyota – 1049 новых регистраций, или -4% в сравнении с прошлым годом.

На третьем месте разместился бренд Kia и 677 новых единиц авто, что больше на +39% в сравнении с июнем 2019 года.

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Замыкают пятерку лидеров по количеству регистраций Skoda – 481 единица (+29%) и Hyundai – 398 единиц (+4%).

Не первый месяц отмечается рост спроса на люксовые марки авто. Так, продажи Mercedes-Benz в июне составили 286 единиц, что на +51% больше, чем в июне 2019 года. Значительно улучшилось положение на рынке у Peugeot + 328 новых регистраций, в процентном эквиваленте +30% и Mazda + 231 единиц (+24%). Значительно сократились регистрации Nissan – 232 или -44%.

Самой популярным автомобилем июня стал KIA Sportage, который купили 584 раз.

Ранее мы сообщали о пятерке самый востребованных в Украине автомобилях мая.

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Теги: новые автомобили, Украина, Июнь, 2020
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  01.07.2020, 15:18
Оценка:  0
гость
а что с продажами горбатого запорожца есть желающие купить это чудо техники
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