В июне украинцы покупали больше новых автомобилей

Рост регистраций новых транспортных средств составил 12%.

В июне 2020 года украинцы купили и зарегистрировали 7 тыс 300 новых авто, что на 12% больше в сравнении с 2019 годом. Об этом сообщает Укравтопром.

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Тенденция среди лидеров по спросу осталась прежней. На первом месте Renault, с количеством регистраций в 1155 единиц, или +19% в сравнении с прошлым годом.

Второй среди лидеров оказалась марка Toyota – 1049 новых регистраций, или -4% в сравнении с прошлым годом.

На третьем месте разместился бренд Kia и 677 новых единиц авто, что больше на +39% в сравнении с июнем 2019 года.

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Замыкают пятерку лидеров по количеству регистраций Skoda – 481 единица (+29%) и Hyundai – 398 единиц (+4%).

Не первый месяц отмечается рост спроса на люксовые марки авто. Так, продажи Mercedes-Benz в июне составили 286 единиц, что на +51% больше, чем в июне 2019 года. Значительно улучшилось положение на рынке у Peugeot + 328 новых регистраций, в процентном эквиваленте +30% и Mazda + 231 единиц (+24%). Значительно сократились регистрации Nissan – 232 или -44%.

Самой популярным автомобилем июня стал KIA Sportage, который купили 584 раз.

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