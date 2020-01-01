"Лидеры мая 2020": ТОП-10 продаваемых авто в Украине

Данные представлены как по новеньким автомобилям, так и авто с пробегом.

Эксперты Аналитического центра Авториа представили рейтинг самых востребованных автомобилей на рынке Украины, как новых, так и в сегменте б/у. Об этом сообщается на сайте Авториа.

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Майскому оживлению рынка способствовало возобновление работы сервисных центров МВД. Автомобили с пробегом теперь можно регистрировать как прежде.

Пять самых востребованных новых авто в мае:

Kia Sportage

Mercedes-Benz GLE-Class

Skoda Octavia

Toyota RAV4

Mercedes-Benz G-Class

Стремительным ростом продаж отмечена марка Mercedes-Benz, но победить Kia Sportage все же ему не удалось.

Среди автомобилей с пробегом лидерами стали:

Audi A6

Skoda Octavia A5

Ford Focus

Renault Megane

Audi A4

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В автомобилях с пробегом пока не представлена статистика за май, а в целом за 2020 год было перерегистрировано 79, 5 тыс машин.

Ранее мы сообщали о пятерке самых продаваемых автомобилей в Украине.

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