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"Лидеры мая 2020": ТОП-10 продаваемых авто в Украине

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Данные представлены как по новеньким автомобилям, так и авто с пробегом.
"Лидеры мая 2020": ТОП-10 продаваемых авто в Украине (иллюстративное фото)
"Лидеры мая 2020": ТОП-10 продаваемых авто в Украине (иллюстративное фото)
depositphotos

Эксперты Аналитического центра Авториа представили рейтинг самых востребованных автомобилей на рынке Украины, как новых, так и в сегменте б/у. Об этом сообщается на сайте Авториа.

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Майскому оживлению рынка способствовало возобновление работы сервисных центров МВД. Автомобили с пробегом теперь можно регистрировать как прежде.

Пять самых востребованных новых авто в мае: 

  • Kia Sportage
  • Mercedes-Benz GLE-Class
  • Skoda Octavia
  • Toyota RAV4
  • Mercedes-Benz G-Class

Стремительным ростом продаж отмечена марка Mercedes-Benz, но победить Kia Sportage все же ему не удалось.

Среди автомобилей с пробегом лидерами стали: 

  • Audi A6
  • Skoda Octavia A5
  • Ford Focus
  • Renault Megane
  • Audi A4

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В автомобилях с пробегом пока не представлена статистика за май, а в целом за 2020 год было перерегистрировано 79, 5 тыс машин.

Ранее мы сообщали о пятерке самых продаваемых автомобилей в Украине. 

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Теги: топ, новые автомобили, автомобили бу, Май, Украина
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