"Лидеры мая 2020": ТОП-10 продаваемых авто в Украине
Эксперты Аналитического центра Авториа представили рейтинг самых востребованных автомобилей на рынке Украины, как новых, так и в сегменте б/у. Об этом сообщается на сайте Авториа.
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Майскому оживлению рынка способствовало возобновление работы сервисных центров МВД. Автомобили с пробегом теперь можно регистрировать как прежде.
Пять самых востребованных новых авто в мае:
- Kia Sportage
- Mercedes-Benz GLE-Class
- Skoda Octavia
- Toyota RAV4
- Mercedes-Benz G-Class
Стремительным ростом продаж отмечена марка Mercedes-Benz, но победить Kia Sportage все же ему не удалось.
Среди автомобилей с пробегом лидерами стали:
- Audi A6
- Skoda Octavia A5
- Ford Focus
- Renault Megane
- Audi A4
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В автомобилях с пробегом пока не представлена статистика за май, а в целом за 2020 год было перерегистрировано 79, 5 тыс машин.
Ранее мы сообщали о пятерке самых продаваемых автомобилей в Украине.
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