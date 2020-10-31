Нововведение внедряют чтобы водители не перегружали свои ТС и, соответственно, не разрушали дороги.

Правительство приняло решение об усилении контроля товарно-транспортных накладных на грузы в автомобильных перевозках на период с 1 июля по 30 сентября. Об этом сообщает портал Министерства инфраструктуры Украины.

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О результатах проверок ответственные службы должны будут предоставить отчет Кабмину до 31.10.20 года.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий прокомментировал решение Кабмина:

Сохранение дорог от преждевременного разрушения грузовиками – не менее важная задача, чем их непосредственное строительство, которое поставил перед нами Президент. Инспекторы Укртрансбезопасности работают круглосуточно, чтобы обеспечить действующий габаритно-весовой контроль.

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Министр отметил, что принятое решение позволит разгрузить трассы и проконтролировать соблюдение норм весогабаритных перевозок.

Мининфраструктуры совместно с Укравтодором, Укртрансбезопасностью и Национальной полицией установят дорожные знаки, ограничивающие движение перегруженных ТС по трассам государственного значения. На основании проделанных работ планируется создать интерактивную карту ключевых маршрутов.

В Украине усилят проверки грузовиков - Криклий Ukravtodor.gov.ua

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