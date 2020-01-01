Правила перевозки опасных грузов в Украине: Детали
Значительную долю всех автомобильных перевозок занимают опасные грузы. Бензины, нефтепродукты, кислоты и газ - все это относится к категории опасных веществ и требует строгого соблюдения норм обращения и транспортировки.
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Редакция bigmir)net решила разобраться в терминах.
Что считается опасным грузом
Вещества, продукты переработки, полученные в процессе производства и иные отходы, которые могут быть потенциально опасными, относятся к особым видам грузов. Также к опасным относят взрывчатые, пожароопасные, и другие грузы.
Опасные грузы делятся на 9 классов с подвидами внутри класса
- 1 - Взрывоопасные грузы.
- 2 - Газы.
- 3 - Жидкости, которые могут легко воспламениться.
- 4.1 - Твердые вещества, самореактивные вещества, которые могут полимеризоваться или легко воспламеняются.
- 4.2 - Самовозгорающиеся вещества.
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- 4.3 - Газообразующие при соприкосновении с водой вещества.
- 5.1 - Вещества, способные к окислению.
- 5.2 - Органические пероксиды.
- 6.1 - Токсичные вещества.
- 6.2 - Инфекционные вещества.
- 7 - Радиоактивные грузы.
- 8 - Коррозионные вещества.
- 9 - Прочие опасные составы и грузы.
Поскольку перевозка опасных грузов требует повышенного внимания и мер безопасности, на государственном уровне регламентированы особые нормы.
Правила перевозки опасных грузов
Для перевозки опасных грузов используют специальную маркировку подвижного состава. По специальным знакам можно определить, какой именно груз и какого класса опасности перевозится в машине. Также маркируется дополнительно ТС информацией о грузоотправителе, получателе, условиях хранения груза и различных манипуляциях, допустимых с грузом. Украинские перевозчики предварительно должны получить разрешение на перевозку опасных грузов - лицензию, которая выдается гос органом “Укртрансбезопасность“.
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При перевозке опасных грузов отдельного внимания требует тара. Она должна быть подобрана в соответствии с учетом содержимого, его коррозийных, разъедающих способностей. Категорически запрещается перевозить опасные грузы вместе в другими. Если груз упакован в стеклянную тару, то между тарой должна лежать мягкая прослойка. А на упаковке должна быть маркировка о том, что груз перевозится в стекле.
Закон Украины “О перевозке опасных грузов“
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Согласно закону о перевозке опасных грузов, перевозчик должен иметь разрешение на транспортировку такого груза. После чего следует согласовать маршрут движения автомобиля (колонны авто) предварительно перед отправкой. Маршрут согласовывается с Национальной полицией и прокладывается только в разрешенных местах.
Некоторые международные маршруты не требуют согласования. Их перечень указан в отдельном документе.
Так, не допускается к составлению маршрута использование улиц с расположенными на них жилыми домами, промышленными районами и другие потенциально подверженные опасности от таких грузов участки.
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На картинке изображены наиболее часто используемые таблички и знак, которые информируют о запрете движения грузовых транспортных средств и особенностях грузов.
Кружками обозначены таблички, запрещающие движение транспорта, который перевозит взрывчатку, опасные грузы и вещества, загрязняющие воды. Прямоугольный знак обозначает вид транспортных средств, на которые распространяется запрет.
Все требования к перевозке опасных грузов созданы в соответствии с Директивой ЕС 2008/68/ЕС Европейского парламента и Рады от 24.09.2008 года (ДОПОГ).
Автомобильным транспортом разрешено перевозить только определенные грузы, которые допускаются к перевозке согласно их характеристикам с условием соблюдения норм безопасности.
При себе у водителя помимо разрешения на перевозку и согласованного маршрута также должен быть договор страхования груза на случай возникновения отрицательных последствий перевозки опасного груза. Страхованию не подлежат некоторые грузы, которые пописаны в положении ДОПОГ.
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Водитель должен иметь свидетельство о его подготовке к перевозке опасных грузов (свидетельство ДОПОГ). У каждого члена команды должно быть удостоверение личности с фотографией.
Свидетельство о правилах перевозки опасного груза, согласно его классу опасности. Его выдает компетентный орган.
Кроме этого, на каждом транспортном средстве должны быть такие средства пожаротушения:
- ТС, вес которых вместе с грузом имеет массу более 7,5 тонн - два или более переносных огнетушителя для гашения пожаров класса А, В, С с совокупным весом 12 кг сухого порошка.
- ТС, разрешенный вес которых с грузом составляет более 3,5 но менее 7,5 тонн – два или более огнетушителя для гашения пожаров класса А, В, С с совокупным весом 8кг сухого порошка.
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- На ТС, с максимально разрешенной массой вместе с грузом 3,5 тонн или меньше – два переносных огнетушителя для гашения пожаров класса А, В, С каждый с весом порошка не менее 2 кг.
- При перевозках любых грузов на любых ТС не должны быть превышены нормы по грузоподъемности перевозимого, а один из огнетушителей должен иметь не менее 2 кг сухой смеси для гашения пожаров класса А,В,С.
Все переносные огнетушители должны быть опломбированы, промаркированы согласно стандартам и иметь дату окончания срока годности. Также, средства пожаротушения должны быть установлены в легкодоступных местах и быть защищены от влияния погодных условий.
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Все ТС, перевозящие опасные грузы, должны быть промаркированы табличками оранжевого цвета, а внутри у водителя должен быть набор защитных средств (очки, перчатки, маска и другое).
Штраф, за перевозку опасных грузов, не соответствующую правилам
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Наказание за нарушение правил перевозки составит 17 000 грн для водителя, нарушившего правила, и должностных лиц, которые ответственны за тех состояние, оборудование, эксплуатацию ТС. Уполномоченных по вопросам безопасности – субъектов предпринимательской деятельности грозит наказание в виде штрафа размером 34 000 грн.
Виды уголовной ответственности за перевозку опасных грузов
Нарушение правил перевозки опасных грузов зачастую регламентируется КУоАП, однако бывают случаи и уголовной ответственности. Например:
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- В случае нарушения правил обращения с опасными веществами предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы сроком до трех лет (ст 267 УКУ).
- В случае нарушения ПДД или эксплуатации лицами управляющими ТС, что повлекло за собой смерть одного или нескольких лиц - лишение свободы сроком от 5 до 10 лет (ст 286 УКУ).
- В случае обнаружения неисправности ТС, перевозившего опасные грузы, вследствие чего случилась авария повлекшая смерти лиц - штраф или лишение свободы сроком до 5 лет (ст 287 УКУ).
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