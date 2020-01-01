Правила перевозки опасных грузов в Украине: Детали

Опасными называются грузы, которые требуют особых условий перевозки, хранения и использования.

Значительную долю всех автомобильных перевозок занимают опасные грузы. Бензины, нефтепродукты, кислоты и газ - все это относится к категории опасных веществ и требует строгого соблюдения норм обращения и транспортировки.

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Редакция bigmir)net решила разобраться в терминах.

Что считается опасным грузом

Вещества, продукты переработки, полученные в процессе производства и иные отходы, которые могут быть потенциально опасными, относятся к особым видам грузов. Также к опасным относят взрывчатые, пожароопасные, и другие грузы.

Опасные грузы делятся на 9 классов с подвидами внутри класса

1 - Взрывоопасные грузы.

2 - Газы.

3 - Жидкости, которые могут легко воспламениться.

4.1 - Твердые вещества, самореактивные вещества, которые могут полимеризоваться или легко воспламеняются.

4.2 - Самовозгорающиеся вещества.

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4.3 - Газообразующие при соприкосновении с водой вещества.

5.1 - Вещества, способные к окислению.

5.2 - Органические пероксиды.

6.1 - Токсичные вещества.

6.2 - Инфекционные вещества.

7 - Радиоактивные грузы.

8 - Коррозионные вещества.

9 - Прочие опасные составы и грузы.

Поскольку перевозка опасных грузов требует повышенного внимания и мер безопасности, на государственном уровне регламентированы особые нормы.

Знаки, которые обозначают класс опасности груза Скриншот

Правила перевозки опасных грузов

Для перевозки опасных грузов используют специальную маркировку подвижного состава. По специальным знакам можно определить, какой именно груз и какого класса опасности перевозится в машине. Также маркируется дополнительно ТС информацией о грузоотправителе, получателе, условиях хранения груза и различных манипуляциях, допустимых с грузом. Украинские перевозчики предварительно должны получить разрешение на перевозку опасных грузов - лицензию, которая выдается гос органом “Укртрансбезопасность“.

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При перевозке опасных грузов отдельного внимания требует тара. Она должна быть подобрана в соответствии с учетом содержимого, его коррозийных, разъедающих способностей. Категорически запрещается перевозить опасные грузы вместе в другими. Если груз упакован в стеклянную тару, то между тарой должна лежать мягкая прослойка. А на упаковке должна быть маркировка о том, что груз перевозится в стекле.

Правила перевозки опасных грузов в Украине: Детали Скриншот

Закон Украины “О перевозке опасных грузов“

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Согласно закону о перевозке опасных грузов, перевозчик должен иметь разрешение на транспортировку такого груза. После чего следует согласовать маршрут движения автомобиля (колонны авто) предварительно перед отправкой. Маршрут согласовывается с Национальной полицией и прокладывается только в разрешенных местах.

Некоторые международные маршруты не требуют согласования. Их перечень указан в отдельном документе.

Так, не допускается к составлению маршрута использование улиц с расположенными на них жилыми домами, промышленными районами и другие потенциально подверженные опасности от таких грузов участки.

Правила перевозки опасных грузов в Украине: Детали коллаж

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На картинке изображены наиболее часто используемые таблички и знак, которые информируют о запрете движения грузовых транспортных средств и особенностях грузов.

Кружками обозначены таблички, запрещающие движение транспорта, который перевозит взрывчатку, опасные грузы и вещества, загрязняющие воды. Прямоугольный знак обозначает вид транспортных средств, на которые распространяется запрет.

Все требования к перевозке опасных грузов созданы в соответствии с Директивой ЕС 2008/68/ЕС Европейского парламента и Рады от 24.09.2008 года (ДОПОГ).

Автомобильным транспортом разрешено перевозить только определенные грузы, которые допускаются к перевозке согласно их характеристикам с условием соблюдения норм безопасности.

При себе у водителя помимо разрешения на перевозку и согласованного маршрута также должен быть договор страхования груза на случай возникновения отрицательных последствий перевозки опасного груза. Страхованию не подлежат некоторые грузы, которые пописаны в положении ДОПОГ.

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Водитель должен иметь свидетельство о его подготовке к перевозке опасных грузов (свидетельство ДОПОГ). У каждого члена команды должно быть удостоверение личности с фотографией.

Свидетельство о правилах перевозки опасного груза, согласно его классу опасности. Его выдает компетентный орган.

Правила перевозки опасных грузов в Украине: Детали depositphotos

Кроме этого, на каждом транспортном средстве должны быть такие средства пожаротушения:

ТС, вес которых вместе с грузом имеет массу более 7,5 тонн - два или более переносных огнетушителя для гашения пожаров класса А, В, С с совокупным весом 12 кг сухого порошка.

ТС, разрешенный вес которых с грузом составляет более 3,5 но менее 7,5 тонн – два или более огнетушителя для гашения пожаров класса А, В, С с совокупным весом 8кг сухого порошка.

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На ТС, с максимально разрешенной массой вместе с грузом 3,5 тонн или меньше – два переносных огнетушителя для гашения пожаров класса А, В, С каждый с весом порошка не менее 2 кг.

При перевозках любых грузов на любых ТС не должны быть превышены нормы по грузоподъемности перевозимого, а один из огнетушителей должен иметь не менее 2 кг сухой смеси для гашения пожаров класса А,В,С.

Все переносные огнетушители должны быть опломбированы, промаркированы согласно стандартам и иметь дату окончания срока годности. Также, средства пожаротушения должны быть установлены в легкодоступных местах и быть защищены от влияния погодных условий.

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Все ТС, перевозящие опасные грузы, должны быть промаркированы табличками оранжевого цвета, а внутри у водителя должен быть набор защитных средств (очки, перчатки, маска и другое).

Штраф, за перевозку опасных грузов, не соответствующую правилам

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Наказание за нарушение правил перевозки составит 17 000 грн для водителя, нарушившего правила, и должностных лиц, которые ответственны за тех состояние, оборудование, эксплуатацию ТС. Уполномоченных по вопросам безопасности – субъектов предпринимательской деятельности грозит наказание в виде штрафа размером 34 000 грн.

Правила перевозки опасных грузов в Украине: Детали depositphotos

Виды уголовной ответственности за перевозку опасных грузов

Нарушение правил перевозки опасных грузов зачастую регламентируется КУоАП, однако бывают случаи и уголовной ответственности. Например:

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В случае нарушения правил обращения с опасными веществами предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы сроком до трех лет (ст 267 УКУ).

В случае нарушения ПДД или эксплуатации лицами управляющими ТС, что повлекло за собой смерть одного или нескольких лиц - лишение свободы сроком от 5 до 10 лет (ст 286 УКУ).

В случае обнаружения неисправности ТС, перевозившего опасные грузы, вследствие чего случилась авария повлекшая смерти лиц - штраф или лишение свободы сроком до 5 лет (ст 287 УКУ).

Правила перевозки опасных грузов в Украине: Детали depositphotos

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