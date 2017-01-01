Любопытно, что у авто есть допуск на дороги общего пользования.

В Сети продают уникальный "Бэтмобиль" с настоящей турбиной от Boeing - видео заезда

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В Сети продают уникальный "Бэтмобиль" с настоящей турбиной от Boeing - видео заезда

В Сети выставили на продажу особенную реплику “Бэтмобиля“. О машине рассказал Авто24.

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Эта реплика выбивается из числа множества подобных наличием настоящего турбинного двигателя Boeing.

Автор машины Кейси Путша, заявляет, что мощность мотора достигает 400 лошадиных сил и раскручивается до 20 тысяч оборотов в минуту.

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При этом заправлять Бэтмобиль можно горючим для реактивных самолетов Jet A, керосином, или даже перенастроить под использование обычного дизеля. Бэтмобиль оснащен 4-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач с приводом на заднюю.

Любопытно, что у авто есть допуск на дороги общего пользования. Цена, правда, кусается - “Бэтмобиль“ продают за 680 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что подержанный 25-летний BMW довели до идеала за $40 тысяч.