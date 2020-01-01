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Нетрезвые водители будут нести уголовную ответственность

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После окончания времени лишения прав нужно будет пересдавать повторно все правила ПДД.
Нетрезвые водители будут нести уголовную ответственность
Нетрезвые водители будут нести уголовную ответственность
facebook/hsc.gov.ua

С 1 юля в Украине за вождение в состоянии опьянения (алкогольного или любого другого) введена криминальная ответственность. В момент фиксации нарушения у водителя отбирают права.

Об этом сообщает Главный Сервисный центр МВД в Facebook.

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Для восстановления права вождения транспортным средством и получения прав обратно необходимо дождаться окончания срока лишения права вождения. После чего нужно пройти медицинский осмотр и сдать экзамены в СЦ МВД повторно.

Нетрезвые водители будут нести уголовную ответственность
Нетрезвые водители будут нести уголовную ответственность
facebook/hsc.gov.ua

Ранее мы сообщали, что в МВД планируют усилить ответственность за нанесение оскорблений полицейским. 

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Теги: МВД, сервисный центр, экзамен, пьяный водитель
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