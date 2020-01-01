Нетрезвые водители будут нести уголовную ответственность
После окончания времени лишения прав нужно будет пересдавать повторно все правила ПДД.
С 1 юля в Украине за вождение в состоянии опьянения (алкогольного или любого другого) введена криминальная ответственность. В момент фиксации нарушения у водителя отбирают права.
Об этом сообщает Главный Сервисный центр МВД в Facebook.
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Для восстановления права вождения транспортным средством и получения прав обратно необходимо дождаться окончания срока лишения права вождения. После чего нужно пройти медицинский осмотр и сдать экзамены в СЦ МВД повторно.
Ранее мы сообщали, что в МВД планируют усилить ответственность за нанесение оскорблений полицейским.
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