Газовое оборудование по-прежнему пользуется просом, ведь оно экономит средства на топливо.

Невзирая на высокую цену установки и регистрации, ГБО пользуется спросом у украинских водителей. Стоимость автогаза сейчас равна половине стоимости бензина премиум класса. А это значительная экономия средств. Ранее мы писали о том, как регистрировать ГБО в Украине в 2020 году и сколько будет стоить данная процедура.

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Согласно законодательству Украины, установка газового оборудования на транспортное средство приравнивается к переоборудованию и подлежит регистрации в сервисных центрах МВД. Все изменения проходят экспертную оценку, в техническом паспорте транспортного средства указывается газ, как вид возможного топлива, на котором оно ездит.

Когда штраф за незарегистрированное ГБО правомерен: Подробности depositphotos

Нужно ли регистрировать ГБО в Украине?

Да, регистрировать ГБО нужно в обязательном порядке. Для этого требуется посетить СЦ МВД с пакетом документов, в который входят:

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Паспорт гражданина Украины или ID карта (с копией);

ИНН;

Технический паспорт транспортного средства;

Сертификат соответствия;

Акт приема-передачи ТС при выполнении работ;

Свидетельство о регистрации компании-установщика ГБО.

Подача документов осуществляется в срок не позднее 10 дней с момента установки ГБО.

Основная сложность в сборе документов состоит в дороговизне сертификата соответствия. В зависимости от автомобиля, его стоимость равна в среднем 3000 грн.

Когда штраф за незарегистрированное ГБО правомерен: Подробности depositphotos

Как переоформить авто с ГБО

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После установки газового оборудования необходима перерегистрация его с пакетом документов, указанных выше. В случае, когда приобретается автомобиль с установленным, но не зарегистрированным ГБО, также требуется перерегистрация.

Какой штраф грозит тем, кто не зарегистрировал газовую установку

Если на авто установлена неоформленная газовая установка, штраф в случае ее обнаружения будет равен 340 грн. Если водитель вторично был пойман на неоформленном ГБО, то ему грозит лишение права на вождение сроком от 3 до 6 месяцев.

Когда штраф за незарегистрированное ГБО правомерен: Подробности depositphotos

Как полиция узнает, что ГБО не оформлено?

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Факт неправомерного использования ГБО без соответствующей регистрации должен быть зафиксирован в специальном документе. Если патрульный при проверке документов не видит указаний в техпаспорте, что газ установлен (а он установлен), то он должен составить акт проверки технического состояния транспортного средства.

В случае отсутствия такого акта штраф не может считаться законным.

Какие последствия неуплаты штрафа за установку ГБО?

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Процедура аналогична всем штрафам. Если в течение 30 дней штраф не будет погашен, постановление будет передано в исполнительную службу. И она уже имеет полные основания на наложения ареста на имущество владельца ТС.

Ранее мы сообщали в деталях, какой штраф грозит за превышение разрешенной скорости.

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