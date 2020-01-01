Когда штраф за незарегистрированное ГБО правомерен: Подробности
Невзирая на высокую цену установки и регистрации, ГБО пользуется спросом у украинских водителей. Стоимость автогаза сейчас равна половине стоимости бензина премиум класса. А это значительная экономия средств. Ранее мы писали о том, как регистрировать ГБО в Украине в 2020 году и сколько будет стоить данная процедура.
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Согласно законодательству Украины, установка газового оборудования на транспортное средство приравнивается к переоборудованию и подлежит регистрации в сервисных центрах МВД. Все изменения проходят экспертную оценку, в техническом паспорте транспортного средства указывается газ, как вид возможного топлива, на котором оно ездит.
Нужно ли регистрировать ГБО в Украине?
Да, регистрировать ГБО нужно в обязательном порядке. Для этого требуется посетить СЦ МВД с пакетом документов, в который входят:
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- Паспорт гражданина Украины или ID карта (с копией);
- ИНН;
- Технический паспорт транспортного средства;
- Сертификат соответствия;
- Акт приема-передачи ТС при выполнении работ;
- Свидетельство о регистрации компании-установщика ГБО.
Подача документов осуществляется в срок не позднее 10 дней с момента установки ГБО.
Основная сложность в сборе документов состоит в дороговизне сертификата соответствия. В зависимости от автомобиля, его стоимость равна в среднем 3000 грн.
Как переоформить авто с ГБО
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После установки газового оборудования необходима перерегистрация его с пакетом документов, указанных выше. В случае, когда приобретается автомобиль с установленным, но не зарегистрированным ГБО, также требуется перерегистрация.
Какой штраф грозит тем, кто не зарегистрировал газовую установку
Если на авто установлена неоформленная газовая установка, штраф в случае ее обнаружения будет равен 340 грн. Если водитель вторично был пойман на неоформленном ГБО, то ему грозит лишение права на вождение сроком от 3 до 6 месяцев.
Как полиция узнает, что ГБО не оформлено?
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Факт неправомерного использования ГБО без соответствующей регистрации должен быть зафиксирован в специальном документе. Если патрульный при проверке документов не видит указаний в техпаспорте, что газ установлен (а он установлен), то он должен составить акт проверки технического состояния транспортного средства.
В случае отсутствия такого акта штраф не может считаться законным.
Какие последствия неуплаты штрафа за установку ГБО?
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Процедура аналогична всем штрафам. Если в течение 30 дней штраф не будет погашен, постановление будет передано в исполнительную службу. И она уже имеет полные основания на наложения ареста на имущество владельца ТС.
Ранее мы сообщали в деталях, какой штраф грозит за превышение разрешенной скорости.
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