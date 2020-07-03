Комфорта в общественном транспорте станет больше - Мининфраструктуры
В министерстве инфраструктуры рассказали о реализации первого проекта “Городской общественный транспорт“. Об этом сообщил Владислав Криклий в Facebook.
Читай также: “И снова здравствуйте“: В Украину вернут техосмотр
В данный момент согласована и реализуется покупка трамваев, троллейбусов, дуобусов, вагонов метро для крупных городов Украины.
В Николаеве решено улучшить транспортную инфраструктуру. Также подписаны контракты на покупку низкопольных троллейбусов для таких городов, как Луцк, Харьков и Сумы, по 29,49 и 19 единиц соответственно.
Весь бюджет по согласованным закупкам составляет 400 млн евро, из которых половину предоставляет в виде займа Европейский банк реконструкции и развития.
Читай также: Заменят ли маршрутки на автобусы: Прогноз эксперта
Проект “Городской общественный транспорт“ -2 также подготовлен и ждет одобрения партнеров. Его предварительный бюджет равен сумме первого проекта, 400 млн евро, из которых половина также заемные у ЕИБ.
Наши города должны быть обеспечены комфортным, безопасным и экологичным транспортом – отметил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий.
Ранее мы сообщали, что грузовые перевозки в Украине подвергнут тщательным проверкам.
Полная версия правил