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Комфорта в общественном транспорте станет больше - Мининфраструктуры

Комментариев: 2
На заемные средства ЕС в стране реализуются проекты по замене подвижного состава муниципального транспорта.
Комфорта в общественном транспорте станет больше - Мининфраструктуры
Комфорта в общественном транспорте станет больше - Мининфраструктуры
mtu.gov.ua

В министерстве инфраструктуры рассказали о реализации первого проекта “Городской общественный транспорт“. Об этом сообщил Владислав Криклий в Facebook.

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В данный момент согласована и реализуется покупка трамваев, троллейбусов, дуобусов, вагонов метро для крупных городов Украины.

Комфорта в общественном транспорте станет больше - Мининфраструктуры
Комфорта в общественном транспорте станет больше - Мининфраструктуры
facebook/vladyslav.kryklii

В Николаеве решено улучшить транспортную инфраструктуру. Также подписаны контракты на покупку низкопольных троллейбусов для таких городов, как Луцк, Харьков и Сумы, по 29,49 и 19 единиц соответственно.

Весь бюджет по согласованным закупкам составляет 400 млн евро, из которых половину предоставляет в виде займа Европейский банк реконструкции и развития.

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Проект “Городской общественный транспорт“ -2 также подготовлен и ждет одобрения партнеров. Его предварительный бюджет равен сумме первого проекта, 400 млн евро, из которых половина также заемные у ЕИБ.

Наши города должны быть обеспечены комфортным, безопасным и экологичным транспортом – отметил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий.

Ранее мы сообщали, что грузовые перевозки в Украине подвергнут тщательным проверкам. 

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Теги: Мининфраструктуры, общественный транспорт, Украина
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Комментариев (2)
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tamarakoren    03.07.2020, 16:13
Оценка:  0
tamarakoren
Как "удобство и комфорт" отразятся на стоимости проезда?
гость  (аноним)  03.07.2020, 15:38
Оценка:  +1
гость
Наземные - пишется вместе.
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