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В Киеве до осени перекроют движение на Южном мосту

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По причине ремонтных работ в ночное время движение на мосту ограничат.
В Киеве до осени перекроют движение на Южном мосту
В Киеве до осени перекроют движение на Южном мосту
Wikipedia

В КП “Киевавтодор“ сообщают, что с пятницы 3 июля и до конца лета будет ограничено движение на Южном мосту в ночные часы.

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Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

Планируется, что основные ремонтные работы будут проходить в темное время суток. Однако на выходные, 4 и 5 июля, ограничения коснутся движения в направлении Столичного шоссе. Кроме этого, в субботу, 4 июля, будет ограничено движение на улице Братиславская, Шолом –Алейхема и проспекте Лесном. Там будут планово асфальтировать дорогу.

Дорожники просят обратить внимание на временные неудобства.

В Киеве до осени перекроют движение на Южном мосту
В Киеве до осени перекроют движение на Южном мосту
kievavtodor

Ранее мы сообщали, что нарушителей парковки буду эвакуировать на штрафплощадку. 

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Теги: Киевавтодор, ремонт, Дороги, мост
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