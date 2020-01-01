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В Киеве эвакуируют припаркованные на велополосах машины

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Для удобства водителей создали карту с разрешенными для парковки местами.
В Киеве эвакуируют припаркованные на велополосах машины
В Киеве эвакуируют припаркованные на велополосах машины

Водители должны парковать свои транспортные средства в местах специально отведенных для этого. Об этом напомнили в Департаменте транспортной инфраструктуры Киева.

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Все автомобили, которые будут обнаружены на велосипедных дорожках, будут эвакуированы на штрафплощадки.

Для облегчения поиска разрешенного для парковки места в департаменте создали интерактивную карту парковок Киева.

В сообщении Департамента предупреждают:

Комфорт и безопасность всех без исключения участников дорожного движения – приоритет городской власти. Поэтому, дорогие водители, велополосы созданы для движения велосипедистов! Помните об этом!

В Киеве эвакуируют припаркованные на велополосах машины
В Киеве эвакуируют припаркованные на велополосах машины
Скриншот

Ранее мы сообщали о всех штрафах за неправильную парковку, которые ждут провинившегося водителя. 

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Теги: Киев, парковка, велосипед, нарушитель
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