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Когда штраф за езду грузовиков в жару правомерен: Эксперты

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Ограничение для перемещения грузовиков могут быть введены как временно так и на постоянной основе.
Какой штраф грозит за движение грузовиков на украинской трассе в жару
Какой штраф грозит за движение грузовиков на украинской трассе в жару
depositphotos

В жару дорожное покрытие может нагреваться до 70 градусов и под большегрузными авто может деформироваться. С 1 июня 2020 года в стране был введен режим ограничения для тяжелого транспорта в жару (фактический вес с грузом равен 24 тоннам, с нагрузкой на каждую ось по 7 тонн), когда температура воздуха достигает +28 градусов и выше.

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Когда штраф считается правомерным, сообщает портал Дорожный адвокат. 

Если водитель большегрузного ТС был пойман “на горячем“, то ему грозит штраф – 510 грн (согласно статье 132, часть 1 КУоАП). Нарушение температурного режима не требует оборудования трассы предупреждающими дорожными знаками.

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Для того чтобы выписанный штраф был правомерным, должна соблюдаться процедура контроля. Так, должно быть подтверждение температуры воздуха, а вес ТС с грузом должен быть доказан документами или при помощи взвешивания в пунктах весогабаритного контроля.

В случае, если ограничение на перемещение большегрузного транспорта было установлено и все участники дорожного движения проинформированы при помощи дорожных знаков, но случилось нарушение, оно также карается штрафом – 255 грн (согласно статье 122, часть 1 КУоАП).

Ограничения не относятся к перевозкам опасных грузов, быстро портящихся и грузов с животными и птицей.

Ранее мы сообщали, что в первый день лета было введено ограничение на движение грузовых машин. 

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Теги: грузовик, жара, штраф, КУоАП
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